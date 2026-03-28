e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ποιοί και πόσο πληρώνονται έως τις 3 Απριλίου

Πληρωμές ύψους 94.232.000 ευρώ δρομολογούνται από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για περισσότερους από 123.000 δικαιούχους έως τις αρχές Απριλίου 2026.

Η καταβολή επιδομάτων και παροχών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ τίθεται σε εφαρμογή στο τέλος Μαρτίου, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται σε 94.232.000 ευρώ. Οι πληρωμές αφορούν 123.391 δικαιούχους και εκτείνονται χρονικά έως τις 3 Απριλίου 2026, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ενισχύσεων.

Στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών, ενεργοποιούνται τόσο τακτικές πληρωμές όσο και ειδικές παροχές, με διαφορετικές ημερομηνίες και κατηγορίες δικαιούχων. Η διαδικασία εξελίσσεται σταδιακά μέσα στην εβδομάδα, ανάλογα με το είδος της ενίσχυσης.

Καταβολές από τη ΔΥΠΑ σε επιδόματα και προγράμματα

Σημαντικό μέρος των πληρωμών αφορά τη ΔΥΠΑ, η οποία προχωρά σε διανομή ποσών για επιδόματα και προγράμματα απασχόλησης. Συγκεκριμένα, 28.000.000 ευρώ κατευθύνονται σε 47.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές ενισχύσεις.

Παράλληλα, 12.000.000 ευρώ θα δοθούν σε 15.000 μητέρες στο πλαίσιο της επιδοτούμενης άδειας μητρότητας, ενώ επιπλέον 19.000.000 ευρώ αφορούν 18.000 δικαιούχους που συμμετέχουν σε επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης. Στο ίδιο πλαίσιο, προβλέπεται και καταβολή 84.000 ευρώ σε έναν δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

Οι παροχές του e-ΕΦΚΑ και οι ημερομηνίες πληρωμών

Από την πλευρά του e-ΕΦΚΑ, οι πληρωμές κατανέμονται σε διαφορετικές ημερομηνίες και κατηγορίες παροχών. Στις 31 Μαρτίου προβλέπεται η καταβολή 3.050.000 ευρώ σε 8.300 δικαιούχους ως προκαταβολή για συντάξεις Απριλίου 2026.

Στις 2 Απριλίου, καταβάλλονται 14.800.000 ευρώ σε 34.000 δικαιούχους για επιδόματα που περιλαμβάνουν μητρότητα, έξοδα κηδείας, ασθένεια και ατυχήματα. Την ίδια ημέρα, 298.000 ευρώ θα δοθούν σε 340 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων του ΤΑΥΤΕΚΩ.

Εφάπαξ και επιπλέον ενισχύσεις μέσα στην εβδομάδα

Ξεχωριστή κατηγορία αποτελούν οι πληρωμές εφάπαξ, οι οποίες πραγματοποιούνται σταδιακά από τις 30 Μαρτίου έως τις 3 Απριλίου. Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 17.000.000 ευρώ και αφορά 750 δικαιούχους, σε συνέχεια σχετικών αποφάσεων.

Οι πληρωμές αυτές εντάσσονται στον συνολικό σχεδιασμό των καταβολών για την περίοδο, διαμορφώνοντας ένα πολυεπίπεδο πλαίσιο ενισχύσεων που καλύπτει διαφορετικές ανάγκες των πολιτών μέσα σε λίγες ημέρες.