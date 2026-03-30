ΔΥΠΑ: ΠΡΟΣΟΧΗ με το επίδομα 750 ευρώ – Γιατί ανοίγει ξανά η πλατφόρμα

Πίνακας περιεχομένων

Τα οριστικά αποτελέσματα για το voucher 750 ευρώ της ΔΥΠΑ ανακοινώθηκαν, με τους ωφελούμενους να περνούν πλέον στη φάση επιλογής προγράμματος κατάρτισης.

Το voucher 750 ευρώ της ΔΥΠΑ περνά στη νέα φάση υλοποίησης, μετά την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων, με τους ωφελούμενους να καλούνται πλέον να επιλέξουν πρόγραμμα κατάρτισης. Η διαδικασία αυτή αποτελεί το επόμενο βασικό στάδιο για όσους εντάχθηκαν στο πρόγραμμα.

Τα οριστικά αποτελέσματα δημοσιοποιήθηκαν την Παρασκευή 26 Μαρτίου, ενώ είχε προηγηθεί η ανάρτηση των προσωρινών πινάκων την Τρίτη 17 Μαρτίου. Οι πίνακες περιλαμβάνουν τόσο τους επιτυχόντες που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής, όσο και τους αποκλειόμενους και τους υπεράριθμους.

Πώς ενημερώνονται οι ωφελούμενοι

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν την κατάσταση της αίτησής τους χρησιμοποιώντας τον ΚΑΥΑΣ, δηλαδή τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής που έλαβαν κατά την υποβολή.

Τι θα γίνει με το Δώρο Πάσχα για τους ανέργους ΔΥΠΑ

Η ενημέρωση πραγματοποιείται μέσω της ειδικής διαδρομής στην πλατφόρμα κατάρτισης, όπου έχουν αναρτηθεί τα αποτελέσματα για το πρόγραμμα που αφορά δεξιότητες ψηφιακές, πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού για εργαζόμενους.

Η επόμενη φάση: επιλογή προγράμματος

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ξεκίνησε η διαδικασία επιλογής προγραμμάτων κατάρτισης, η οποία προσαρμόζεται στο εκπαιδευτικό επίπεδο και τα ενδιαφέροντα κάθε ωφελούμενου.

Ωστόσο, η δυνατότητα επιλογής προγράμματος ανεστάλη προσωρινά, με τους ωφελούμενους να καλούνται να αναμένουν την επανέναρξη της διαδικασίας.

e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ποιοί και πόσο πληρώνονται έως τις 3 Απριλίου

Πότε συνεχίζεται η διαδικασία

Η επιλογή προγράμματος κατάρτισης αναμένεται να συνεχιστεί τη Δευτέρα 30 Μαρτίου, μετά από σχετική ανακοίνωση, δίνοντας τη δυνατότητα στους ωφελούμενους να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο.

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες μπορούν να παρακολουθούν τη λίστα των διαθέσιμων προγραμμάτων, η οποία ενημερώνεται και εμπλουτίζεται συνεχώς, ώστε να επιλέξουν την κατάλληλη κατάρτιση.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα κατάρτισης

Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω του συστήματος επιταγών κατάρτισης (Training Voucher) και αφορά θεωρητική κατάρτιση συνολικής διάρκειας 150 ωρών.

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, ακολουθεί διαδικασία πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων μέσω επιταγών πιστοποίησης, ενώ η δράση εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGenerationEU.