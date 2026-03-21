Αργία 25ης Μαρτίου: Πώς πληρώνονται όσοι εργαστούν

Κατά την ημέρα αυτή ισχύει γενική απαγόρευση λειτουργίας για τις περισσότερες δραστηριότητες. Η απαγόρευση αφορά τη βιομηχανική, τη βιοτεχνική και την εμπορική δραστηριότητα, καθώς και την απασχόληση μισθωτών.

Η 25η Μαρτίου είναι ημέρα υποχρεωτικής αργίας, γεγονός που σημαίνει ότι κατά τη διάρκειά της δεν επιτρέπεται η λειτουργία βιομηχανικών, βιοτεχνικών και εμπορικών δραστηριοτήτων ούτε η απασχόληση εργαζομένων, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που έχουν δικαίωμα λειτουργίας τις Κυριακές.

Το πλαίσιο που ισχύει για τους εργαζομένους καθορίζει με σαφήνεια τόσο τις περιπτώσεις απασχόλησης όσο και τον τρόπο αμοιβής τους. Οι αποδοχές διαφοροποιούνται ανάλογα με το αν ο εργαζόμενος αμείβεται με ημερομίσθιο ή με μηνιαίο μισθό, αλλά και ανάλογα με το αν η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα τις Κυριακές και τις αργίες.

Πότε επιτρέπεται η εργασία την 25η Μαρτίου

ΔΕΙΤΕ Αργίες 2026: Τι ισχύει με την 25η Μαρτίου

Εξαίρεση αποτελούν οι επιχειρήσεις που, βάσει της νομοθεσίας, επιτρέπεται να λειτουργούν τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες. Στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να υπάρξει κανονικά απασχόληση προσωπικού, η οποία όμως συνοδεύεται από συγκεκριμένους κανόνες αμοιβής.

Τι ισχύει για εργαζομένους που αμείβονται με ημερομίσθιο

Για τους μισθωτούς που αμείβονται με ημερομίσθιο και θα εργαστούν την 25η Μαρτίου, προβλέπεται η καταβολή του ημερομισθίου τους μαζί με προσαύξηση 75%. Η προσαύξηση αυτή υπολογίζεται στο νόμιμο ωρομίσθιο και αφορά τις ώρες κατά τις οποίες απασχολούνται.

Με άλλα λόγια, ο εργαζόμενος λαμβάνει το σύνηθες ημερομίσθιό του και επιπλέον αμοιβή λόγω της εργασίας σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας, η οποία προκύπτει από την προσαύξηση στο ωρομίσθιο.

ΔΕΙΤΕ Σχολεία: Πότε κλείνουν για Πάσχα – Οι αργίες μέχρι το τέλος του σχολικού έτους

Οι αμοιβές για εργαζόμενους με μηνιαίο μισθό

Για όσους εργαζόμενους αμείβονται με μηνιαίο μισθό, η αμοιβή διαμορφώνεται διαφορετικά, ανάλογα με το είδος της επιχείρησης στην οποία απασχολούνται.

Όταν η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα τις Κυριακές και τις αργίες, οι εργαζόμενοι που θα εργαστούν την 25η Μαρτίου δικαιούνται προσαύξηση 75% στο νόμιμο ωρομίσθιο για τις ώρες απασχόλησής τους. Δεν καταβάλλεται άλλη πρόσθετη αμοιβή, καθώς η αποζημίωση για την αργία θεωρείται ότι περιλαμβάνεται ήδη στον μηνιαίο μισθό.

Σε διαφορετική περίπτωση, όταν εργαζόμενοι με μισθό απασχοληθούν σε επιχειρήσεις που συνήθως παραμένουν κλειστές τις Κυριακές και τις αργίες, τότε δικαιούνται να λάβουν το 1/25 του μηνιαίου μισθού τους. Επιπλέον καταβάλλεται προσαύξηση 75% στο νόμιμο ωρομίσθιο για τις ώρες εργασίας που πραγματοποιήθηκαν.

Τι συμβαίνει όταν η επιχείρηση δεν λειτουργεί

Σε περιπτώσεις όπου η επιχείρηση παραμένει κλειστή την ημέρα της αργίας, ισχύουν διαφορετικοί κανόνες για τις αποδοχές των εργαζομένων.

Οι εργαζόμενοι που αμείβονται με ημερομίσθιο λαμβάνουν το συνηθισμένο ημερομίσθιό τους χωρίς καμία επιπλέον προσαύξηση. Από την άλλη πλευρά, για τους εργαζομένους που αμείβονται με μηνιαίο μισθό δεν προβλέπεται καμία επιπλέον καταβολή, πέρα από τον ήδη συμφωνημένο μηνιαίο μισθό τους.