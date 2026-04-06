Ανήλικη κατήγγειλε το βιασμό της από 17χρονο στο Ηράκλειο
Πίνακας περιεχομένων
Μία σοβαρή καταγγελία για βιασμό ανήλικης σε χωριό της Κρήτης απασχολεί τις τελευταίες ώρες τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.
Σύμφωνα με την καταγγελία των γονιών της ανήλικης κοπέλας, ένας 17χρονος φέρεται να κακοποίησε σεξουαλικά την ανήλικη κόρη τους.
Το περιστατικό, σύμφωνα με πληροφορίες από το patris σημειώθηκε σε χωριό του Ηρακλείου και σύμφωνα με τα μέχρις στιγμής στοιχεία, στην ασφάλεια Ηρακλείου έχει προσαχθεί και εξετάζεται ο 17χρονος καθώς επίσης και το κινητό του τηλέφωνο.
Η προσαγωγή του έγινε σήμερα Μεγάλη Δευτέρα από αστυνομικούς.
Ακολουθείστε το iPaidia στο Google News
Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο iPaidia.gr
Στην Κατηγορία: ΕΙΔΗΣΕΙΣ