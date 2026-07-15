Καλλιτεχνικά Σχολεία 2026-2027: Αιτήσεις για ωρομίσθιους σε Θέατρο, Κινηματογράφο και Χορό

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Την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία της χώρας ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Η πρόσκληση αφορά εξειδικευμένους επαγγελματίες και εκπαιδευτές στους τομείς του Θεάτρου, του Κινηματογράφου και του Χορού, οι οποίοι θα στελεχώσουν τα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια με Λυκειακές Τάξεις για το σχολικό έτος 2026-2027.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), εντός της προθεσμίας που ορίζεται από την πρόσκληση του ΥΠΑΙΘΑ.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 94624/Ε1/14-07-2026 πρόσκληση (ΑΔΑ: 96ΔΑ46ΝΚΠΔ-5ΜΒ), το Υπουργείο Παιδείας απευθύνει πρόσκληση σε όσους επιθυμούν να προσληφθούν με ωριαία αντιμισθία στα Καλλιτεχνικά Σχολεία της χώρας ως εξειδικευμένοι στα αντικείμενα των κατευθύνσεων Θεάτρου – Κινηματογράφου και Χορού.

Οι προσλήψεις αφορούν τα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια με Λυκειακές Τάξεις:

Αθηνών

Περιστερίου

Γέρακα

Μεσολογγίου

Αργολίδας

Δράμας

Νάουσας

Ηρακλείου Κρήτης

Αμπελοκήπων – Θεσσαλονίκης

Κοζάνης

Κερατσινίου – Δραπετσώνας

Κομοτηνής

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ξεκινά:

Την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026, στις 12:00 το μεσημέρι

Και ολοκληρώνεται την Τρίτη 21 Ιουλίου 2026, στις 23:59

Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα υπάρχει δυνατότητα υποβολής ή τροποποίησης των αιτήσεων.

Ηλεκτρονική διαδικασία μέσω ΙΕΠ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέσω της Δικτυακής Πύλης e-IEP και συγκεκριμένα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Αιτήσεων, Διαχείρισης Προσωπικού και Συνεργατών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την έγκαιρη προετοιμασία των υποψηφίων και τη συγκέντρωση των απαιτούμενων εγγράφων πριν από την οριστική υποβολή.

Τι αφορά η πρόσκληση

Η συγκεκριμένη πρόσκληση εντάσσεται στο πλαίσιο της στελέχωσης των Καλλιτεχνικών Σχολείων για το διδακτικό έτος 2026-2027 και αποσκοπεί στην κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών σε εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με τις παραστατικές τέχνες.

Οι επιλεγέντες θα προσφέρουν διδακτικό έργο με καθεστώς ωριαίας αντιμισθίας, συμβάλλοντας στην υποστήριξη και ανάπτυξη των καλλιτεχνικών προγραμμάτων σπουδών στους τομείς του θεάτρου, του κινηματογράφου και του χορού.