ΑΣΕΠ 6Κ/2026: Νέες μόνιμες θέσεις στο Δημόσιο

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Νέα προκήρυξη για την κάλυψη εκατοντάδων θέσεων στο Δημόσιο δημοσίευσε το ΑΣΕΠ, ανοίγοντας τον δρόμο για την πρόσληψη 315 μονίμων υπαλλήλων και εργαζομένων με συμβάσεις αορίστου χρόνου σε φορείς του δημόσιου τομέα

Η προκήρυξη 6Κ/2026 αφορά αποφοίτους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και εντάσσεται στο πλαίσιο των διαδικασιών επιλογής προσωπικού με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με τον νόμο 4765/2021.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΑΣΕΠ από τις 21 Ιουλίου έως και τις 5 Αυγούστου 2026, ενώ τα δικαιολογητικά θα κατατεθούν σε μεταγενέστερο στάδιο, μετά από σχετική ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής.

Τι προβλέπει η προκήρυξη 6Κ/2026

Η προκήρυξη 6Κ/2026 (ΦΕΚ 36/08.07.2026/τ. ΑΣΕΠ και 37/13.07.2026/τ. ΑΣΕΠ) αφορά την πλήρωση συνολικά 315 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Νομικά Πρόσωπα του Δημοσίου.

Οι θέσεις απευθύνονται σε υποψηφίους κατηγοριών Πανεπιστημιακής (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και θα καλυφθούν με σειρά προτεραιότητας, όπως προβλέπεται από το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Τα σχετικά ΦΕΚ έχουν ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και είναι διαθέσιμα και μέσω του Εθνικού Τυπογραφείου.

Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ.

Συγκεκριμένα:

Έναρξη αιτήσεων: Τρίτη 21 Ιουλίου 2026, ώρα 08:00

Λήξη αιτήσεων: Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026, ώρα 14:00

Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν προσεκτικά την ηλεκτρονική αίτηση, ακολουθώντας τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο Β΄ και στο Παράρτημα Β΄ της προκήρυξης.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι

Όπως επισημαίνει το ΑΣΕΠ, τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα, τα κοινωνικά κριτήρια ή άλλες ιδιότητες που δηλώνονται στην αίτηση δεν θα κατατεθούν κατά την υποβολή της.

Η ηλεκτρονική υποβολή τους θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, πριν από την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, έπειτα από σχετική ανακοίνωση της Αρχής.

Για τον λόγο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μελετήσουν αναλυτικά το περιεχόμενο της προκήρυξης και να προετοιμάσουν εγκαίρως τα απαιτούμενα έγγραφα, ώστε να αποφύγουν προβλήματα κατά τα επόμενα στάδια της διαδικασίας.