Επίδομα αδείας 2026: Πότε πληρώνεται, ποιό είναι το ποσό και τι αλλάζει

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Επίδομα αδείας 2026: Αυξημένα τα ποσά λόγω κατώτατου μισθού – Πότε πληρώνεται και τι αλλάζει στις άδειες

Αυξημένο είναι φέτος το επίδομα αδείας για χιλιάδες εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, καθώς η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου 2026 επηρεάζει άμεσα και το ύψος της συγκεκριμένης παροχής. Για όσους αμείβονται με τον νέο κατώτατο μισθό των 920 ευρώ, το επίδομα αδείας μπορεί να φτάσει έως και τα 460 ευρώ μεικτά, εφόσον έχουν θεμελιώσει πλήρες δικαίωμα ετήσιας άδειας.

Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αλλαγές που αφορούν την κατάτμηση της ετήσιας άδειας, καθώς πλέον παρέχεται μεγαλύτερη ευελιξία στον προγραμματισμό των ημερών απουσίας, κατόπιν συμφωνίας εργαζομένου και εργοδότη.

Πότε καταβάλλεται το επίδομα αδείας

Σε αντίθεση με το Δώρο Χριστουγέννων και το Δώρο Πάσχα, το επίδομα αδείας δεν καταβάλλεται σε συγκεκριμένη ημερομηνία για όλους τους εργαζόμενους.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει προκαταβολικά τόσο τις αποδοχές άδειας όσο και το επίδομα αδείας κατά την έναρξη της άδειας του εργαζομένου.

Η ημερομηνία πληρωμής, επομένως, συνδέεται άμεσα με το πότε ξεκινά η άδεια κάθε εργαζομένου. Παράλληλα, ο εργοδότης οφείλει να χορηγήσει την άδεια το αργότερο μέσα σε δύο μήνες από την ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος.

Άδειες: Πόσες ημέρες άδειας δικαιούνται οι εργαζόμενοι

Το δικαίωμα αφορά όλους τους μισθωτούς με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ανεξάρτητα από το εάν η σύμβασή τους είναι ορισμένου ή αορίστου χρόνου, ενώ θεμελιώνεται από την πρώτη ημέρα απασχόλησης, χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση ενός έτους στον ίδιο εργοδότη.

Πόσο αυξήθηκε το επίδομα αδείας το 2026

Η αύξηση του κατώτατου μισθού από τα 880 ευρώ στα 920 ευρώ μεικτά από την 1η Απριλίου 2026 οδήγησε αυτόματα και σε αύξηση του επιδόματος αδείας για τους χαμηλόμισθους εργαζόμενους.

Συγκεκριμένα:

Εργαζόμενος με πλήρες δικαίωμα άδειας και κατώτατο μισθό 920 ευρώ δικαιούται έως 460 ευρώ μεικτά.

Το αντίστοιχο ποσό το 2025 ήταν 440 ευρώ, με κατώτατο μισθό 880 ευρώ.

Για εργατοτεχνίτες που αμείβονται με το νέο κατώτατο ημερομίσθιο των 41,09 ευρώ, το επίδομα μπορεί να φτάσει έως τα 534,17 ευρώ μεικτά (13 ημερομίσθια).

Σημειώνεται ότι τα παραπάνω ποσά αφορούν εργαζόμενους που έχουν συμπληρώσει το σύνολο της ετήσιας άδειας. Σε διαφορετική περίπτωση, το επίδομα καταβάλλεται αναλογικά.

Πώς υπολογίζεται το επίδομα

Το επίδομα αδείας υπολογίζεται με βάση τις τακτικές αποδοχές που θα λάμβανε ο εργαζόμενος εάν εργαζόταν κανονικά κατά τη διάρκεια της άδειάς του.

Στις τακτικές αποδοχές μπορεί να περιλαμβάνονται:

σταθερά επιδόματα,

τακτικές προσαυξήσεις,

παροχές που καταβάλλονται συστηματικά.

Τα ανώτατα όρια που προβλέπει η νομοθεσία είναι:

Για εργαζόμενους με μηνιαίο μισθό: έως το μισό του μηνιαίου μισθού.

Για εργαζόμενους που αμείβονται με ημερομίσθιο: έως 13 ημερομίσθια.

Οι εργαζόμενοι μπορούν να χρησιμοποιούν και την ηλεκτρονική εφαρμογή του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων (ΚΕΠΕΑ) της ΓΣΕΕ, προκειμένου να υπολογίζουν τις ημέρες άδειας, τις αποδοχές και το ποσό του επιδόματος που δικαιούνται.

Τι αλλάζει στην κατάτμηση της άδειας

Μεγαλύτερη ευελιξία προβλέπεται πλέον για την κατανομή της ετήσιας άδειας.

Η βασική αρχή παραμένει ότι η άδεια χορηγείται ενιαία και συνεχόμενα. Ωστόσο, μπορεί να κατατμηθεί σε περισσότερες χρονικές περιόδους, εφόσον υπάρχει έγγραφο αίτημα του εργαζομένου και αποδοχή από τον εργοδότη.

Σε κάθε περίπτωση, ένα από τα τμήματα της άδειας θα πρέπει να περιλαμβάνει:

τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται με πενθήμερο,

τουλάχιστον έξι εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται με εξαήμερο,

τουλάχιστον 12 εργάσιμες ημέρες για ανήλικους εργαζόμενους.

Η νέα ρύθμιση επιτρέπει, για παράδειγμα, σε έναν εργαζόμενο να μοιράσει την άδειά του σε περισσότερες περιόδους μέσα στο ίδιο έτος, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει σχετική συμφωνία.

Το αίτημα και η αποδοχή του εργοδότη δεν απαιτούν έγκριση από την Επιθεώρηση Εργασίας, ωστόσο πρέπει να διατηρούνται στην επιχείρηση, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, για διάστημα πέντε ετών.

Πόσες ημέρες άδειας δικαιούνται οι εργαζόμενοι

Ο αριθμός των ημερών άδειας εξαρτάται από το σύστημα εργασίας και την προϋπηρεσία του εργαζομένου.

Για όσους εργάζονται με πενθήμερο:

Κατά το πρώτο έτος: αναλογικά με βάση τις 20 ημέρες.

Κατά το δεύτερο έτος: έως 21 ημέρες.

Από το τρίτο έτος: έως 22 ημέρες.

Με 10 χρόνια στον ίδιο εργοδότη ή 12 χρόνια συνολικής προϋπηρεσίας: 25 ημέρες.

Με 25 χρόνια προϋπηρεσίας: 26 ημέρες.

Για όσους εργάζονται με εξαήμερο:

Πρώτο έτος: αναλογικά με βάση τις 24 ημέρες.

Δεύτερο έτος: έως 25 ημέρες.

Από το τρίτο έτος: έως 26 ημέρες.

Με 10 χρόνια στον ίδιο εργοδότη ή 12 χρόνια συνολικής προϋπηρεσίας: 30 ημέρες.

Με 25 χρόνια προϋπηρεσίας: 31 ημέρες.

Τι ισχύει για τις θερινές άδειες

Η νομοθεσία εξακολουθεί να προβλέπει ότι τουλάχιστον το 50% των εργαζομένων μιας επιχείρησης πρέπει να λάβει την ετήσια άδειά του κατά το διάστημα από 1η Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι εργαζόμενοι μπορούν να επιλέξουν τις ίδιες ημερομηνίες. Ο προγραμματισμός των αδειών γίνεται σε συνεννόηση με τον εργοδότη, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ανάγκες της επιχείρησης όσο και τα αιτήματα του προσωπικού.

Με την έναρξη της θερινής περιόδου, το επίδομα αδείας παραμένει μία από τις σημαντικότερες οικονομικές παροχές για τους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα, ενώ η αύξηση του κατώτατου μισθού δίνει φέτος μια μικρή επιπλέον οικονομική «ανάσα» σε χιλιάδες δικαιούχους.