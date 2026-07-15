Σοκαριστικός ο τρόπος που έχασε τη ζωή του ο 3χρονος στην Κύπρο

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Τραγωδία στην Πάφο: Νέα στοιχεία για τον θάνατο του 3χρονου από πτώση σε ξενοδοχείο – Υπό κράτηση ο πατέρας

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την τραγωδία που σημειώθηκε στην Πάφο της Κύπρου, όπου ένα τρίχρονο αγόρι από τη Βρετανία έχασε τη ζωή του πέφτοντας από τον τέταρτο όροφο ξενοδοχείου, λίγες μόλις ώρες μετά την άφιξή του στο νησί για οικογενειακές διακοπές. Οι κυπριακές Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ ο 37χρονος πατέρας του παιδιού παραμένει υπό οκταήμερη κράτηση.

Την ίδια στιγμή, στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται και οι εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τηρούνταν όλες οι προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας στο σημείο από όπου έπεσε το παιδί.

Πώς σημειώθηκε η τραγωδία

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 12 Ιουλίου, περίπου στις 18:00, σε ξενοδοχειακή μονάδα στη Χλώρακα της Πάφου. Η οικογένεια είχε φτάσει στην Κύπρο την ίδια ημέρα και επρόκειτο να παραμείνει έως τις 25 Ιουλίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, ο πατέρας και ο παππούς του παιδιού βρίσκονταν έξω από τα δωμάτιά τους, περιμένοντας το ασανσέρ για να μεταβούν στο εστιατόριο του ξενοδοχείου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 37χρονος έπαιζε με το παιδί, κρατώντας το από τη μέση και κουνώντας το δεξιά και αριστερά. Δίπλα τους βρισκόταν ένα συρόμενο παράθυρο μήκους περίπου 2,5 έως 3 μέτρων, με ύψος περίπου 1,20 μέτρα από το δάπεδο.

Υπό συνθήκες που διερευνώνται, το αγοράκι φέρεται να γλίστρησε από τα χέρια του πατέρα του και να έπεσε στο κενό από το τμήμα του παραθύρου που ήταν ανοιχτό. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο πατέρας δεν είχε αντιληφθεί ότι μέρος του παραθύρου ήταν ανοικτό.

Η μάχη για να κρατηθεί στη ζωή

Το παιδί κατέληξε στον χώρο του πρώτου ορόφου του ξενοδοχείου και μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ η Αστυνομία ενημερώθηκε στις 18:40, όταν το ασθενοφόρο είχε ήδη αναχωρήσει από το σημείο.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια του παππού του παιδιού, με τις Αρχές να συνεχίζουν τη λήψη καταθέσεων από όλα τα πρόσωπα που βρίσκονταν στον χώρο.

Τα ευρήματα της νεκροτομής

Η νεκροτομή διενεργήθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας από τους ιατροδικαστές Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξο Ορθοδόξου.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, ο θάνατος του τρίχρονου οφείλεται σε βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση, καθώς και σε πολλαπλές κακώσεις στο σώμα και στα ζωτικά όργανα, οι οποίες προκλήθηκαν από την πτώση από μεγάλο ύψος.

Παράλληλα, οι τοξικολογικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο πατέρας ήταν αρνητικές. Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου της κυπριακής Αστυνομίας, Βύρων Βύρωνος, δεν προέκυψε κάποιο επιβαρυντικό στοιχείο από τα αποτελέσματα.

Υπό οκταήμερη κράτηση ο πατέρας

Ο 37χρονος συνελήφθη το βράδυ της Κυριακής και οδηγήθηκε την επόμενη ημέρα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, σύμφωνα με κυπριακά μέσα ενημέρωσης, ξέσπασε σε λυγμούς όταν ο ανακριτής περιέγραφε τα γεγονότα, με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η ακροαματική διαδικασία.

Το δικαστήριο ενέκρινε το αίτημα της Αστυνομίας για οκταήμερη κράτηση, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι έρευνες. Σε βάρος του διερευνώνται αδικήματα που αφορούν:

πρόκληση θανάτου από αλόγιστη, απερίσκεπτη ή επικίνδυνη πράξη,

παράλειψη καθήκοντος ως αρχηγού οικογένειας,

παράλειψη ευθύνης ως προσώπου που είχε τη φροντίδα άλλου.

Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν απαγγελθεί επίσημες κατηγορίες, ενώ το σοβαρότερο από τα υπό διερεύνηση αδικήματα επισύρει ποινή φυλάκισης έως και τεσσάρων ετών.

Στο επίκεντρο και οι συνθήκες ασφαλείας του ξενοδοχείου

Παράλληλα με τη διερεύνηση των ενεργειών του πατέρα, οι κυπριακές Αρχές εξετάζουν κατά πόσο το ξενοδοχείο διέθετε όλες τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και εάν οι εγκαταστάσεις πληρούσαν τα προβλεπόμενα πρότυπα ασφαλείας.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων Πάφου, Ευριπίδης Λοϊζίδης, δήλωσε ότι, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το παράθυρο είχε ύψος περίπου 1,20 μέτρα, υπερβαίνοντας το ελάχιστο προβλεπόμενο όριο των 1,10 μέτρων.

Ωστόσο, οι συγκεκριμένες αναφορές δεν αποτελούν επίσημο πόρισμα της έρευνας, η οποία παραμένει σε πλήρη εξέλιξη.

Την ίδια ώρα, η απόφαση για την οκταήμερη κράτηση του πατέρα έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Κύπρο. Σε κύριο άρθρο της, η εφημερίδα Cyprus Mail χαρακτήρισε υπερβολική την απόφαση, υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει να διερευνηθούν σε βάθος όλες οι πτυχές της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών ασφαλείας του ξενοδοχείου, χωρίς η έρευνα να περιοριστεί αποκλειστικά στις ενέργειες του 37χρονου.