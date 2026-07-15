ΔΥΠΑ: Λήγει η προθεσμία για το voucher βιβλίων – Ποιοί δικαιούνται επιταγή 25 ευρώ

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Εκπνέει σήμερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα χορήγησης επιταγών αγοράς βιβλίων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), το οποίο απευθύνεται σε εργαζόμενους και ανέργους, με στόχο την ενίσχυση της φιλαναγνωσίας και τη στήριξη της αγοράς βιβλίου.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23:59, δίνοντας στους ενδιαφερόμενους την τελευταία δυνατότητα να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω του gov.gr. Συνολικά θα διατεθούν 150.000 επιταγές, αξίας 25 ευρώ η καθεμία, με τον συνολικό προϋπολογισμό του προγράμματος να ανέρχεται στα 3,75 εκατ. ευρώ.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από την 1η Σεπτεμβρίου έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026, ενώ οι δικαιούχοι θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν την επιταγή τους σε συνεργαζόμενα βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους σε όλη τη χώρα.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του προγράμματος

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

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εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου,

ασφαλισμένοι στον e-ΕΦΚΑ με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ κατά το τελευταίο 12μηνο,

εγγεγραμμένοι άνεργοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ, με τουλάχιστον τρεις συνεχόμενους μήνες ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης των αιτήσεων.

Για τους ανέργους ισχύουν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Ειδικότερα, το ετήσιο εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει:

τις 16.000 ευρώ για άγαμους,

τις 24.000 ευρώ για έγγαμους, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί,

τις 29.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο.

Τι αλλάζει φέτος για τρίτεκνους και πολύτεκνους

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές του προγράμματος για το 2026 είναι η ένταξη τρίτεκνων και πολύτεκνων γονέων χωρίς διαδικασία μοριοδότησης, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα βασικά κριτήρια συμμετοχής.

Για τους υπόλοιπους δικαιούχους, η επιλογή πραγματοποιείται μέσω μοριοδότησης, με βάση συγκεκριμένα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, όπως:

η ύπαρξη αναπηρίας,

η μονογονεϊκή ιδιότητα,

ο αριθμός των τέκνων,

το εισόδημα,

η πρώτη συμμετοχή στο πρόγραμμα,

η μη επιλογή στα δύο προηγούμενα προγράμματα λόγω χαμηλής μοριοδότησης.

Η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιείται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της ΔΥΠΑ.

Πώς χρησιμοποιείται η επιταγή βιβλίων

Η επιταγή χορηγείται με τη μορφή μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού και δίνει τη δυνατότητα στους δικαιούχους να προμηθευτούν βιβλία της επιλογής τους από το μητρώο παρόχων του προγράμματος.

Παράλληλα, οι δικαιούχοι εξασφαλίζουν έκπτωση 10% στην αγορά των βιβλίων, ενισχύοντας περαιτέρω το όφελος της συμμετοχής τους.

Το πρόγραμμα έχει διττό χαρακτήρα, καθώς εκτός από την ενίσχυση της πνευματικής ανάπτυξης των πολιτών, στηρίζει και τις επιχειρήσεις του χώρου του βιβλίου.

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr, ακολουθώντας τη διαδρομή:

Αρχική

Εργασία και Ασφάλιση

Αποζημιώσεις και Παροχές

Επιταγές αγοράς βιβλίων

Οι ενδιαφερόμενοι συνδέονται με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet και καταχωρίζουν τον ΑΜΚΑ τους για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Τι ισχύει για τους παρόχους

Πάροχοι του προγράμματος είναι βιβλιοπωλεία και εκδοτικοί οίκοι κάθε νομικής μορφής που διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας.

Οι πάροχοι που συμμετείχαν στο περσινό πρόγραμμα εντάσσονται αυτόματα στο μητρώο, αρκεί να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά τους.

Αντίστοιχα, οι νέοι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση μέσω του gov.gr, ενώ όσοι διαθέτουν περισσότερα από ένα υποκαταστήματα θα πρέπει να έχουν προηγουμένως αποκτήσει κωδικούς ΔΥΠΑ.

Με την αντίστροφη μέτρηση να έχει ήδη ξεκινήσει, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ολοκληρώσουν άμεσα τη διαδικασία, καθώς μετά τις 23:59 της Τετάρτης η πλατφόρμα θα κλείσει και δεν θα είναι δυνατή η υποβολή νέων αιτήσεων.