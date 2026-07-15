Συναγερμός με τα κρούσματα σαλμονέλας: « Θα αυξηθούν τα κρούσματα»

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Για τα κρούσματα σαλμονέλας που εντοπίστηκαν και επιβεβαιώθηκαν εργαστηριακά στη Λαμία μίλησε ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ Θοδωρής Βασιλακόπουλος στο ΕΡΤnews.

O πρόεδρος του ΕΟΔΥ μίλησε με τα κρούσματα σαλμονέλας που καταγράφηκαν στη Λαμία, επισημαίνοντας ότι η διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και πραγματοποιείται σε στενή συνεργασία με την Περιφέρεια και τις αρμόδιες υπηρεσίες δημόσιας υγείας.

Παράλληλα, κάλεσε τους κατοίκους της περιοχής να αποφεύγουν προληπτικά, για τις επόμενες ημέρες, την κατανάλωση κοτόπουλου και τροφίμων που το περιέχουν, μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και να εντοπιστεί με ασφάλεια η πηγή της μόλυνσης.

Σε εξέλιξη η έρευνα για την πηγή της μόλυνσης

Όπως ανέφερε ο κ. Βασιλακόπουλος, ο ΕΟΔΥ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με τις τοπικές Αρχές, την Περιφέρεια και τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες εμφανίστηκαν τα περιστατικά.

Η διερεύνηση, σύμφωνα με τον ίδιο, πραγματοποιείται βάσει όλων των προβλεπόμενων επιστημονικών πρωτοκόλλων, με στόχο να εντοπιστεί με ακρίβεια το τρόφιμο ή η παρτίδα που συνδέεται με τα κρούσματα και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας.

Γιατί δεν πρέπει να προκαλεί πανικό ο αριθμός των νοσηλειών

Αναφερόμενος στους ασθενείς που νοσηλεύονται, ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ υπογράμμισε ότι ο αριθμός τους δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως ένδειξη ότι πρόκειται απαραίτητα για βαριά περιστατικά.

Όπως εξήγησε, η μεγάλη δημοσιότητα που έχει λάβει η υπόθεση οδηγεί τους γιατρούς να επιδεικνύουν ακόμη μεγαλύτερη προσοχή κατά την αξιολόγηση των ασθενών και να επιλέγουν, σε ορισμένες περιπτώσεις, την προληπτική νοσηλεία τους.

«Αν το θέμα δεν είχε πάρει τόση δημοσιότητα, είμαι σίγουρος ότι οι νοσηλευόμενοι θα ήταν λιγότεροι», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι η στάση αυτή δεν συνδέεται με κάποια λανθασμένη ιατρική πρακτική, αλλά με την επιλογή της ασφαλέστερης δυνατής αντιμετώπισης.

Σε διαφορετικές συνθήκες, όπως σημείωσε, ορισμένοι ασθενείς ενδεχομένως να λάμβαναν οδηγίες να επιστρέψουν στο σπίτι τους, να ενυδατώνονται επαρκώς και να παρακολουθούν την εξέλιξη των συμπτωμάτων τους. Στην παρούσα συγκυρία, ωστόσο, οι γιατροί προτιμούν να τους κρατούν υπό παρακολούθηση για προληπτικούς λόγους.

«Δεν πρέπει ο κόσμος να συνδέσει τον αριθμό των νοσηλευόμενων με το ότι πρόκειται για βαριά περιστατικά», τόνισε, προσθέτοντας ότι και ο ίδιος, ως γιατρός, θα επέλεγε μια περισσότερο προσεκτική προσέγγιση υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες.

Γιατί αναμένονται νέα περιστατικά τις επόμενες ημέρες

Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ σημείωσε ακόμη ότι δεν αποκλείεται να καταγραφούν και άλλα κρούσματα μέσα στις επόμενες ημέρες. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι μια τέτοια εξέλιξη θεωρείται αναμενόμενη και δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η κατάσταση επιδεινώνεται ή ότι συνεχίζεται η έκθεση των πολιτών σε μολυσμένο τρόφιμο.

Όπως εξήγησε, ο χρόνος επώασης της σαλμονέλας μπορεί να φτάσει συνήθως τις τρεις έως τέσσερις ημέρες μετά την κατανάλωση του ύποπτου προϊόντος, ενώ σε πιο σπάνιες περιπτώσεις τα συμπτώματα μπορεί να εκδηλωθούν ακόμη και έπειτα από επτά ημέρες.

«Μπορεί κάποιος να έχει καταναλώσει προϊόν από τη συγκεκριμένη παρτίδα και να εμφανίσει τα συμπτώματα αύριο ή μεθαύριο», ανέφερε, ξεκαθαρίζοντας ότι η εμφάνιση νέων περιστατικών μπορεί να αφορά ανθρώπους που είχαν ήδη εκτεθεί στη μολυσμένη παρτίδα πριν σημάνει ο συναγερμός.

Σύσταση να αποφεύγεται προσωρινά το κοτόπουλο στη Λαμία

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Βασιλακόπουλος στην ανάγκη προληπτικής αποφυγής της κατανάλωσης κοτόπουλου στην περιοχή της Λαμίας μέχρι να ολοκληρωθεί η υγειονομική έρευνα.

«Μέχρι να είμαστε απολύτως βέβαιοι για το τι έχει συμβεί και να υπάρχει τεκμηρίωση με βάση όλα τα πρωτόκολλα, ας μην καταναλωθεί άλλο κοτόπουλο στη Λαμία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως πρόσθεσε, ο αποτελεσματικότερος τρόπος για να περιοριστεί ο κίνδυνος εμφάνισης νέων περιστατικών είναι οι κάτοικοι να μην καταναλώσουν κοτόπουλο ή τρόφιμα που το περιέχουν για τις επόμενες δύο έως τρεις ημέρες, μέχρι να υπάρξουν ασφαλή αποτελέσματα από τους ελέγχους.

Η σύσταση έχει προληπτικό χαρακτήρα και γίνεται έως ότου διαπιστωθεί με βεβαιότητα ποιο τρόφιμο συνδέεται με τα κρούσματα και αν πρόκειται πράγματι για συγκεκριμένη παρτίδα κοτόπουλου.

Καμία ένδειξη μέχρι στιγμής για κρούσματα εκτός Λαμίας

Ερωτηθείς εάν υπάρχει ενδεχόμενο να έχουν καταγραφεί περιστατικά και σε άλλες περιοχές, ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει περιέλθει στις Αρχές καμία σχετική πληροφορία ή ένδειξη.

Όπως σημείωσε, σε θεωρητικό επίπεδο θα μπορούσαν να εμφανιστούν κρούσματα και εκτός Λαμίας, εφόσον αποδειχθεί ότι η ύποπτη παρτίδα είχε διανεμηθεί από τον ίδιο παραγωγό ή προμηθευτή και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Ωστόσο, μέχρι την παρούσα στιγμή δεν υπάρχουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ένα τέτοιο σενάριο. Οι έλεγχοι συνεχίζονται, με τις υγειονομικές Αρχές να επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή του ύποπτου προϊόντος και να διαπιστώσουν εάν η διανομή του περιορίστηκε στη Λαμία ή επεκτάθηκε και αλλού.