Συντάξεις: Τα πάνω – κάτω στη δεύτερη σύνταξη και στα όρια ηλικίας – Για ποιούς

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Μια σημαντική ασφαλιστική ανατροπή έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα για χιλιάδες εργαζόμενους στο Δημόσιο και στους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Για πρώτη φορά, μια μεγάλη κατηγορία υπαλλήλων που μέχρι σήμερα ήταν αποκλεισμένη από την επικουρική ασφάλιση, αποκτά πλέον το δικαίωμα να διεκδικήσει μια δεύτερη συνταξιοδοτική παροχή.

Η νέα αυτή ρύθμιση, σύμφωνα με την Ημερησία, η οποία θεσμοθετήθηκε με το άρθρο 41 του πρόσφατου νόμου για την ισότητα των φύλων στην αμοιβή, έρχεται να καλύψει ένα διαχρονικό κενό του ασφαλιστικού μας συστήματος. Μέχρι πρότινος, οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι μπορούσαν να προσβλέπουν αποκλειστικά και μόνο στην κύρια σύνταξή τους, χωρίς καμία δυνατότητα επιπλέον επικουρικής θωράκισης για τα γεράματά τους. Πλέον, η επιλογή περνάει στα δικά τους χέρια.

Ποιους αφορά η νέα ρύθμιση

Η διάταξη δεν αφορά το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά επικεντρώνεται στοχευμένα σε υπαλλήλους που εργάζονται σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, οργανισμούς, νομικά πρόσωπα και λοιπές υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι οποίοι βάσει του προηγούμενου θεσμικού πλαισίου δεν υπάγονταν σε καθεστώς επικουρικής ασφάλισης.

Η ένταξη στο νέο καθεστώς είναι απολύτως προαιρετική. Αυτό σημαίνει ότι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι καλούνται να αξιολογήσουν τα οικονομικά και ασφαλιστικά τους δεδομένα και να αποφασίσουν αν επιθυμούν να εισέλθουν στο σύστημα, επιλέγοντας ανάμεσα στον παραδοσιακό κλάδο του e-ΕΦΚΑ και στο νεοσύστατο ΤΕΚΑ (Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης).

Ο ηλικιακός «χάρτης» της επιλογής: e-ΕΦΚΑ ή ΤΕΚΑ;

Ο καθοριστικός παράγοντας που κρίνει πού θα κατευθυνθούν οι εισφορές και πώς θα χτιστεί η μελλοντική δεύτερη σύνταξη είναι το έτος γέννησης του κάθε ασφαλισμένου. Ο νόμος διαχωρίζει τους δικαιούχους σε δύο βασικές κατηγορίες:

-Όσοι έχουν γεννηθεί έως και τις 31 Δεκεμβρίου 1986: Έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για προαιρετική υπαγωγή στον κλασικό κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ, ο οποίος λειτουργεί με το παραδοσιακό διανεμητικό σύστημα.

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-Όσοι έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 1987 και μετά: Υπάγονται απευθείας στο ΤΕΚΑ. Το συγκεκριμένο ταμείο λειτουργεί με το κεφαλαιοποιητικό σύστημα, πράγμα που σημαίνει ότι ο κάθε εργαζόμενος διαθέτει τον δικό του «ατομικό κουμπαρά» (ατομικό λογαριασμό εισφορών), οι πόροι του οποίου επενδύονται με στόχο τη μεγιστοποίηση της μελλοντικής παροχής.

Για τη γενιά των νεότερων εργαζομένων, η ρύθμιση αυτή αποτελεί την πρώτη πραγματική ευκαιρία να θεμελιώσουν δικαίωμα επικουρικής σύνταξης, χτίζοντας από νωρίς ένα επιπλέον δίχτυ ασφαλείας.

Η «χρυσή» εξαίρεση για όσους έχουν συμπληρώσει το 47ο έτος

Μέσα στον νόμο κρύβεται μια ιδιαίτερα ευνοϊκή μεταβατική διάταξη, η οποία λύνει τα χέρια σε όσους βρίσκονται κοντά ή έχουν ξεπεράσει το μέσο της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.

Συγκεκριμένα, καταργείται ο ηλικιακός περιορισμός που ίσχυε μέχρι σήμερα για όσους υποβάλουν αίτηση έχοντας ήδη συμπληρώσει το 47ο έτος της ηλικίας τους. Αυτή η κατηγορία εργαζομένων αποκτά το προνόμιο να επιλέξει ελεύθερα αν επιθυμεί να ασφαλιστεί στο ΤΕΚΑ ή στον e-ΕΦΚΑ, ανεξάρτητα από το έτος γέννησής της.

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Ποιες κατηγορίες ασφαλισμένων μένουν ανεπηρέαστες

Αξίζει να σημειωθεί ότι η νέα νομοθετική παρέμβαση δεν ανατρέπει τις ισχύουσες ισορροπίες για τις υπόλοιπες κατηγορίες που είχαν ήδη το δικαίωμα προαιρετικής υπαγωγής.

Έτσι, το καθεστώς παραμένει ακριβώς το ίδιο για τους αυτοαπασχολούμενους υγειονομικούς, τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ, καθώς και για όσα πρόσωπα εξαιρούνται από την υποχρεωτική επικουρική ασφάλιση βάσει ειδικών ή γενικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας. Όλοι οι παραπάνω συνεχίζουν να διατηρούν το δικαίωμα ένταξης εφόσον το επιθυμούν.

Το παρασκήνιο της απόφασης και τα οφέλη για το σύστημα

Με αυτή την κίνηση, το υπουργείο Εργασίας επιδιώκει να επιτύχει έναν διπλό στόχο. Από τη μία πλευρά, αποκαθιστά μια διαχρονική αδικία για χιλιάδες στελέχη του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τα οποία, παρά τη σταθερή και μακροχρόνια προσφορά τους, στερούνταν μιας επιπλέον παροχής που άλλοι συνάδελφοί τους απολάμβαναν ως αυτονόητη.

Από την άλλη πλευρά, η μεταρρύθμιση αυτή διευρύνει σημαντικά την ασφαλιστική βάση και ενισχύει τις ροές εσόδων τόσο προς τον e-ΕΦΚΑ όσο και προς το νεότερο κεφαλαιοποιητικό μοντέλο του ΤΕΚΑ. Σε μια περίοδο που το δημογραφικό πιέζει τα ασφαλιστικά συστήματα παγκοσμίως, η είσοδος νέων ασφαλισμένων και εισφορών προσφέρει πολύτιμη «ανάσα» και σταθερότητα.