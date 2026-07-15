Καύσιμα και εκπτώσεις: Οι τρεις παράγοντες που θα κρίνουν πόσα λεπτά θα κερδίσουν οι οδηγοί

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Σε εφαρμογή τέθηκε η έκπτωση στη διυλιστηριακή τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης, με στόχο να δοθεί μια προσωρινή ανάσα στους οδηγούς εν μέσω της αυξημένης καλοκαιρινής κατανάλωσης.

Ωστόσο, το νέο ανοδικό ράλι στις διεθνείς αγορές πετρελαίου απειλεί να περιορίσει σημαντικά το όφελος, πριν ακόμη η μείωση αποτυπωθεί πλήρως στις αντλίες των πρατηρίων.

Η HELLENiQ ENERGY έχει ήδη αρχίσει να εφαρμόζει μείωση σχεδόν 10 λεπτών ανά λίτρο στην απλή αμόλυβδη και περίπου 5 λεπτών στο ντίζελ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Στην πρωτοβουλία συμμετέχει και η Motor Oil, η οποία ανακοίνωσε ότι θα κινηθεί στο πλαίσιο που έχει γνωστοποιηθεί από την Πολιτεία έως το τέλος Αυγούστου.

Τι θα γίνει με το πλαφόν στα καύσιμα

Η κυβερνητική συμφωνία προβλέπει προσωρινή μείωση περίπου 10 λεπτών ανά λίτρο στην αμόλυβδη και 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης έως τις 31 Αυγούστου, με τους δύο διυλιστηριακούς ομίλους να διαθέτουν συνολικά περίπου 40 εκατ. ευρώ για την εφαρμογή του μέτρου.

Πόση είναι η έκπτωση της HELLENiQ ENERGY

Η HELLENiQ ENERGY ανακοίνωσε ότι από τις 14 Ιουλίου έως και τις 31 Αυγούστου εφαρμόζει έκτακτη έκπτωση προς όλες τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων, αποκλειστικά για τις ποσότητες που προορίζονται για την ελληνική αγορά.

Η μείωση διαμορφώνεται σε 7,95 λεπτά ανά λίτρο προ ΦΠΑ για την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, ποσό που αντιστοιχεί σε 9,86 λεπτά ανά λίτρο με τον ΦΠΑ. Για το πετρέλαιο κίνησης η έκπτωση ανέρχεται σε 4,05 λεπτά ανά λίτρο προ ΦΠΑ ή σε 5,02 λεπτά με τον ΦΠΑ.

Η συγκεκριμένη έκπτωση εμφανίζεται σε ξεχωριστό πεδίο στα τιμολόγια προς τις εταιρείες εμπορίας, ώστε να μπορεί να ελεγχθεί εάν και σε ποιο βαθμό μετακυλίεται στα επόμενα στάδια της αλυσίδας και τελικά στον καταναλωτή.

Η Motor Oil, από την πλευρά της, γνωστοποίησε ότι θα συμμετάσχει στην πρωτοβουλία, αναφέροντας ότι θα κινηθεί στο πλαίσιο που έχει ήδη ανακοινωθεί από την Πολιτεία, με φόντο τις διεθνείς αναταράξεις και τις πιέσεις που προκαλούν στους καταναλωτές και στις επιχειρήσεις.

Οι ακριβείς μειώσεις των δύο διυλιστηρίων δεν είναι απαραίτητο να είναι απολύτως ίδιες, καθώς κάθε εταιρεία διαμορφώνει αυτόνομα την εμπορική και τιμολογιακή πολιτική της.

Πότε θα περάσει η μείωση στις αντλίες

Η έκπτωση δεν πρόκειται να εμφανιστεί ταυτόχρονα σε όλα τα πρατήρια. Οι μειωμένες τιμές περνούν στη λιανική όταν κάθε πρατήριο παραλαμβάνει νέο φορτίο καυσίμων από τις εταιρείες εμπορίας.

Έτσι, τα πρατήρια με αυξημένη κίνηση και συχνότερους ανεφοδιασμούς αναμένεται να προσαρμόσουν γρηγορότερα τις τιμές τους. Αντίθετα, σε μικρότερα ή απομακρυσμένα σημεία πώλησης ενδέχεται να χρειαστούν δύο έως τρεις ημέρες μέχρι να εξαντληθούν τα προηγούμενα αποθέματα και να φτάσουν οι νέες ποσότητες.

Οι εταιρείες εμπορίας υποστηρίζουν ότι η έκπτωση των διυλιστηρίων θα περάσει στις τιμές προμήθειας των πρατηρίων, καθώς είναι καταγεγραμμένη με σαφή τρόπο στα τιμολόγια. Ιδιαίτερα στα ιδιολειτουργούμενα πρατήρια των ενεργειακών ομίλων, η μείωση αναμένεται να αποτυπωθεί ταχύτερα, ασκώντας παράλληλα ανταγωνιστική πίεση και στα υπόλοιπα πρατήρια.

Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι ο οδηγός θα δει απαραίτητα την τιμή της αντλίας να μειώνεται ακριβώς κατά 10 λεπτά στην αμόλυβδη και κατά 5 λεπτά στο ντίζελ σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα. Η τελική τιμή θα εξαρτηθεί και από την πορεία της διεθνούς τιμής του πετρελαίου και των διυλισμένων προϊόντων.

Το νέο ράλι του πετρελαίου περιορίζει το όφελος

Η εφαρμογή της έκπτωσης συμπίπτει με νέα ισχυρή άνοδο στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, λόγω της κλιμάκωσης της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και των ανησυχιών για τις ροές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Το Brent ενισχύθηκε περισσότερο από 10% μέσα σε περίπου 36 ώρες και κινήθηκε ακόμη και πάνω από τα 87 δολάρια το βαρέλι, αυξάνοντας εκ νέου το κόστος των διυλισμένων προϊόντων.

Οι διεθνείς τιμές της βενζίνης και του ντίζελ δεν επηρεάζονται μόνο από την πορεία του αργού πετρελαίου. Καθοριστικό ρόλο παίζουν επίσης η αυξημένη θερινή ζήτηση, η διαθέσιμη διυλιστηριακή δυναμικότητα, οι ζημιές σε εγκαταστάσεις της Μέσης Ανατολής, οι επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια, οι περιορισμοί στις εξαγωγές, καθώς και το αυξημένο κόστος μεταφοράς και ασφάλισης των φορτίων.

Ιδιαίτερα το ντίζελ δέχεται μεγαλύτερες πιέσεις, εξαιτίας των προβλημάτων στη ρωσική παραγωγή και της περιορισμένης προσφοράς αποσταγμάτων στην ευρωπαϊκή αγορά.

Πόσο μπορεί να «ψαλιδιστεί» η έκπτωση

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι ένα μέρος της έκπτωσης είχε ήδη απορροφηθεί από τις αυξήσεις που καταγράφηκαν στις τιμές προμήθειας πριν από την έναρξη εφαρμογής του μέτρου.

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλούνται οι πρατηριούχοι, η αμόλυβδη είχε αυξηθεί κατά περίπου 1,5 λεπτό ανά λίτρο σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ στο ντίζελ η αύξηση είχε φτάσει περίπου τα 3,5 λεπτά ανά λίτρο.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, η άμεση καθαρή επίδραση της έκπτωσης μπορούσε να περιοριστεί περίπου στα 8,5 λεπτά με ΦΠΑ για την αμόλυβδη και μόλις στο 1,5 λεπτό για το πετρέλαιο κίνησης.

Εφόσον οι νέες αυξήσεις στις διυλιστηριακές τιμές συνεχιστούν, ένα πρατήριο που θα παραλάβει αργότερα καύσιμα μπορεί να τα προμηθευτεί σε υψηλότερη βασική τιμή, επάνω στην οποία θα εφαρμοστεί η έκπτωση. Σε μια τέτοια περίπτωση, η τελική τιμή στην αντλία μπορεί να παραμείνει ίδια ή ακόμη και να αυξηθεί σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η έκπτωση δεν μετακυλίστηκε στην αγορά, αλλά ότι το όφελός της αντισταθμίστηκε από μια ταυτόχρονη διεθνή ανατίμηση.

Πού βρίσκονται οι τιμές βενζίνης και ντίζελ

Στις 13 Ιουλίου, πριν αποτυπωθεί σε ευρεία κλίμακα η νέα έκπτωση στα πρατήρια, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων διαμορφωνόταν στα 1,979 ευρώ ανά λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης βρισκόταν στα 1,854 ευρώ ανά λίτρο, σύμφωνα με το επίσημο δελτίο της ΔΙΜΕΑ.

Η αμόλυβδη είχε αυξηθεί από περίπου 1,95 ευρώ ανά λίτρο μία εβδομάδα νωρίτερα. Ακόμη εντονότερη ήταν η άνοδος στο ντίζελ, το οποίο στις 6 Ιουλίου βρισκόταν κοντά στα 1,753 ευρώ ανά λίτρο.

Η πραγματική επίδραση του μέτρου αναμένεται να φανεί καθαρότερα όταν ολοκληρωθούν οι πρώτοι κύκλοι ανεφοδιασμού των πρατηρίων και ενσωματωθούν στις τιμές οι νέες διεθνείς ανατιμήσεις.

Οι τρεις παράγοντες που θα κρίνουν το τελικό όφελος

Το ύψος της πραγματικής μείωσης που θα δουν οι καταναλωτές στις αντλίες θα εξαρτηθεί από τρεις βασικούς παράγοντες.

Ο πρώτος είναι η ταχύτητα με την οποία θα ανεφοδιαστούν τα πρατήρια. Όσα παραλάβουν άμεσα τις μειωμένες ποσότητες θα εμφανίσουν γρηγορότερα την έκπτωση στις τιμές τους.

Ο δεύτερος είναι η πορεία των διεθνών τιμών. Εάν το Brent και κυρίως οι τιμές των διυλισμένων προϊόντων συνεχίσουν να κινούνται ανοδικά, το τελικό όφελος για τον οδηγό θα περιοριστεί.

Ο τρίτος αφορά την πλήρη μετακύλιση της μείωσης σε όλα τα στάδια της αλυσίδας. Η ξεχωριστή αναγραφή της έκπτωσης στα τιμολόγια διευκολύνει τους ελέγχους, όμως η τελική λιανική τιμή επηρεάζεται επίσης από τα κόστη εμπορίας, μεταφοράς και λειτουργίας κάθε πρατηρίου.