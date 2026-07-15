Πότε θα γίνουν οι πληρωμές για τις συντάξεις Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2026: Οι ημερομηνίες

Το νέο νομοθέτημα αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2026, επιχειρώντας να δώσει απαντήσεις σε μια σειρά από ζητήματα που έχουν αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια, με κυριότερο τη συνύπαρξη των μόνιμων κατοίκων με τη διαρκώς αναπτυσσόμενη αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων.