Πίνακες εκπαιδευτικών 2026: «Μπλόκο» στην αναγνώριση προϋπηρεσίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών καταγγέλλει η ΟΙΕΛΕ

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Πριν από την οριστικοποίηση των πινάκων και ενώ χιλιάδες εκπαιδευτικοί παρακολουθούν με αγωνία τη μοριοδότησή τους, η ΟΙΕΛΕ καταγγέλλει εκτεταμένα προβλήματα στην αναγνώριση της προϋπηρεσίας στην ιδιωτική εκπαίδευση.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, εκατοντάδες εκπαιδευτικοί έχουν απευθυνθεί τις τελευταίες ημέρες στα γραφεία της, αναφέροντας σοβαρές αστοχίες και διαφορετικές ερμηνείες της νομοθεσίας από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Η ΟΙΕΛΕ απέστειλε επείγουσα επιστολή στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, ζητώντας την άμεση παρέμβασή του και την έκδοση σαφών οδηγιών, ώστε να διασφαλιστεί ενιαία, διαφανής και δίκαιη αντιμετώπιση όλων των υποψηφίων. Όπως επισημαίνει, οι αποκλίσεις στην προσμέτρηση της προϋπηρεσίας ενδέχεται να επηρεάσουν τη σειρά κατάταξης στους πίνακες του ΑΣΕΠ, δημιουργώντας σοβαρά ζητήματα ισονομίας και αξιοπιστίας της διαδικασίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΟΙΕΛΕ:

Σοβαρότατα λάθη στην προσμέτρηση της προϋπηρεσίας στην ιδιωτική εκπαίδευση, άμεση παρέμβαση της ΟΙΕΛΕ στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας

Μετά από καταγγελίες εκατοντάδων συναδέλφων μας που έχουν κατακλύσει την Ομοσπονδία μας με τηλέφωνα, e-mails και μηνύματα για σοβαρά λάθη στην προσμέτρηση της προϋπηρεσίας τους, η ΟΙΕΛΕ απέστειλε σήμερα επείγουσα επιστολή στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας κ. Παπαδομαρκάκη.

Ενδεικτικά αναφέρουμε πως, σύμφωνα με τις καταγγελίες:

ΑΣΕΠ- Άνοιξε το ΟΠΣΥΔ για διορθώσεις, τι πρέπει να κάνουν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί των προκηρύξεων 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026

δεν προσμετράται καθόλου η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών σε θέση δασκάλων παρά το γεγονός ότι η προκήρυξη το προβλέπει ρητά,

δεν αναγνωρίζονται διετίες με αναγωγή στο υποχρεωτικό γιατί κάποιες Διευθύνσεις θεωρούν λανθασμένα πως πρέπει να συμπληρώνεται χρονολογικά (!!) διετία με πλήρες ωράριο,

αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία εκπαιδευτικών (που έχουν υπηρετήσει σε περισσότερα του ενός σχολείου) μόνο στο τελευταίο σχολείο, αν και έχουν διανύσει και σε άλλα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια διετία με πλήρες ωράριο

δεν αναγνωρίζεται ως πλήρης η διετία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, λόγω λήξης του διδακτικού έτους πριν την 30η Ιουνίου

Ζητήσαμε από το Γενικό Γραμματέα να αναλάβει πρωτοβουλία για τη σύνταξη ενός πλαισίου οδηγιών, καθώς είναι φανερό πως πολλές και πολλοί από τους υπαλλήλους των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης που προσμετρούν την προϋπηρεσία έχουν ελλιπή γνώση του νομοθετικού πλαισίου και προχωρούν σε αυθαίρετες προσμετρήσεις. Αποτέλεσμα αυτού είναι ίδιες προϋπηρεσίες να προσμετρώνται με διαφορετικά κριτήρια, θέτοντας ζήτημα καταδολίευσης του Πίνακα του ΑΣΕΠ.

Ελπίζουμε το συντομότερο να λυθεί το πρόβλημα και να υπάρξει διαφανής και δίκαιη προσμέτρηση της προϋπηρεσίας των συναδέλφων μας.