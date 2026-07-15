Προσοχή! Κλείνει το ΟΠΣΥΔ για διορθώσεις, τι πρέπει να κάνουν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί των προκηρύξεων 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026

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Οι υποψήφιοι δεν μπορούν να επικαλεστούν νεότερα στοιχεία, καθώς η διαδικασία αφορά αποκλειστικά την εξέταση ή διόρθωση ήδη υποβληθέντων αιτημάτων επικαιροποίησης.

ΟΠΣΥΔ: Όπως έχει γίνει γνωστό, δεν υπάρχει δυνατότητα νέας μεταφόρτωσης δικαιολογητικών κατά το διάστημα της προεπισκόπησης.

Οι υποψήφιοι των προκηρύξεων ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026 θα έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν στους ηλεκτρονικούς τους φακέλους για να ελέγξουν τα στοιχεία τους και, όπου απαιτείται, να ζητήσουν επανεξέταση ήδη υποβληθέντων αιτημάτων επικαιροποίησης.

Οι ημερομηνίες της διαδικασίας

Η πρόσβαση στους ηλεκτρονικούς φακέλους του ΟΠΣΥΔ θα είναι δυνατή έως και την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026.

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Κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, οι υποψήφιοι των προκηρύξεων 1ΓΕ/2026 (ΑΣΕΠ 21) και 2ΓΕ/2026 (ΑΣΕΠ 22) θα μπορούν να πραγματοποιήσουν προεπισκόπηση των στοιχείων που τηρούνται στους φακέλους τους.

Δυνατότητα υποβολής αιτήματος

Παράλληλα με τον έλεγχο των στοιχείων τους, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτημα διόρθωσης ή επανεξέτασης αποκλειστικά για αιτήματα επικαιροποίησης που έχουν ήδη κατατεθεί.

Το υπουργείο Παιδείας διευκρινίζει ότι η διαδικασία δεν επιτρέπει την υποβολή νέων δικαιολογητικών ούτε την επίκληση νέων στοιχείων που δεν είχαν κατατεθεί κατά την προβλεπόμενη διαδικασία.