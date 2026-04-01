ΑΝΑΤΡΟΠΗ με τα ενοίκια: Τι ανακοινώθηκε για τις πληρωμές

Η πληρωμή ενοικίου μετατίθεται χρονικά, καθώς δίνεται παράταση στην υποχρεωτική καταβολή μέσω τραπεζικού λογαριασμού, η οποία δεν θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Απριλίου όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Η σχετική ρύθμιση εντάσσεται σε τροπολογία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με στόχο να διασφαλιστεί η ομαλή εφαρμογή του μέτρου και να αποφευχθούν προβλήματα κατά την έναρξή του.

Νέα ημερομηνία εφαρμογής του μέτρου

Η υποχρεωτική πληρωμή ενοικίου με ηλεκτρονικό τρόπο μετατίθεται για το φθινόπωρο, καθώς η εφαρμογή της προβλέπεται πλέον να ξεκινήσει από την 1η Οκτωβρίου.

Αρχικά, το μέτρο επρόκειτο να εφαρμοστεί από την 1η Απριλίου, ωστόσο η νέα ρύθμιση αλλάζει το χρονοδιάγραμμα, δίνοντας επιπλέον χρόνο προσαρμογής.

Εξάμηνη παράταση για τεχνική προετοιμασία

Η παράταση που δίνεται φτάνει τους έξι μήνες, καθώς η πλήρης εφαρμογή μετατίθεται έως τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, το διάστημα αυτό θεωρείται απαραίτητο για την ολοκλήρωση των τεχνικών προσαρμογών που απαιτούνται.

Στόχος η αποφυγή προβλημάτων

Η μετάθεση της εφαρμογής αποσκοπεί στην αποτροπή φαινομένων δυσλειτουργίας που θα μπορούσαν να προκύψουν εάν το μέτρο εφαρμοζόταν άμεσα.

Με την παράταση, δίνεται χρόνος ώστε το σύστημα να λειτουργήσει χωρίς προβλήματα, εξασφαλίζοντας την ομαλή μετάβαση στη νέα διαδικασία πληρωμής ενοικίων.