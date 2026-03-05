Αναδρομικά: Έρχονται ΝΕΕΣ πληρωμές – Για ποιούς

iPaidia Newsroom iPaidia Newsroom
05/03/2026 - 20:23 (Τελευταία Ενημέρωση: 06/03/2026 - 14:37)
Πίνακας περιεχομένων

Δεύτερη καταβολή αναδρομικών σε 2.927 συνταξιούχους δημοσίου τομέα (βάσει του άρθρου 34 του Ν. 5018/2023)

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοινώνει ότι την Τρίτη 3 Μαρτίου 2026 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη καταβολή αναδρομικών ποσών για το χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου 2021 έως 31 Μαρτίου 2023, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 5018/2023.

Η πληρωμή αφορά σε 2.927 δικαιούχους συνταξιούχους που λαμβάνουν μέρισμα από τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, για τους οποίους έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία εκκαθάρισης.

Περιπτώσεις χωρίς καταβολή

3.072 συνταξιούχοι: Από τη διαδικασία εκκαθάρισης προέκυψε μηδενικό αποτέλεσμα και, ως εκ τούτου, δεν διαπιστώθηκε καταβολή αναδρομικών ποσών.

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη διασφάλιση της έγκαιρης και αξιόπιστης καταβολής των συντάξεων και των αναδρομικών στους δικαιούχους.

Ακολουθείστε το iPaidia στο Google News

Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο iPaidia.gr

Στην Κατηγορία: ΕΙΔΗΣΕΙΣ

TAGS: