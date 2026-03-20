Σχολικές δράσεις για τον ποδηλατικό γύρο Ελλάδας 2026 – Πώς συμμετέχουν οι μαθητές

Μαθητές από όλη τη χώρα καλούνται να συμμετάσχουν σε δράσεις και εκδηλώσεις με αφορμή τον Διεθνή Ποδηλατικό Γύρο Ελλάδας 2026, που θα πραγματοποιηθεί από 6 έως 10 Μαΐου.

Ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος Ελλάδας 2026, που θα πραγματοποιηθεί από τις 6 έως τις 10 Μαΐου, συνοδεύεται από ένα ευρύ πρόγραμμα σχολικών αθλητικών δράσεων, με στόχο τη συμμετοχή μαθητών από την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε όλη τη χώρα. Η σχετική ενημέρωση δόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, καλώντας τις σχολικές μονάδες συγκεκριμένων περιφερειών να αξιοποιήσουν τη διοργάνωση ως ευκαιρία βιωματικής μάθησης και αθλητικής συμμετοχής.

Συγκεκριμένα, μαθητές από τις Περιφέρειες Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας και Αττικής έχουν τη δυνατότητα είτε να παρακολουθήσουν από κοντά τα ετάπ του αγώνα είτε να λάβουν μέρος σε παράλληλες δράσεις που οργανώνονται στο πλαίσιο της διοργάνωσης.

Οι δράσεις για μαθητές και σχολεία

Οι παράλληλες εκδηλώσεις περιλαμβάνουν ποικίλες δράσεις διάρκειας περίπου 30 λεπτών, δίνοντας στους μαθητές τη δυνατότητα να γνωρίσουν την ποδηλασία μέσα από βιωματικές εμπειρίες. Ανάμεσα στις δράσεις περιλαμβάνονται προγράμματα για την ασφαλή μετακίνηση με ποδήλατο στην πόλη, ενημερώσεις για τον αθλητισμό χωρίς ουσίες, αλλά και δραστηριότητες όπως ποδηλατικό κυνήγι θησαυρού και καλλιτεχνικές δημιουργίες.

Παράλληλα, προβλέπονται εκπαιδευτικές δράσεις για πρώτες βοήθειες, σωστή συντήρηση ποδηλάτου, αλλά και δράσεις που προωθούν αξίες όπως η ισότητα και η συμμετοχή όλων. Οι δράσεις αυτές υλοποιούνται με τη συμμετοχή ειδικών, αθλητών και εκπαιδευτών από αρμόδιους φορείς.

Εκπαιδευτικές επισκέψεις και ενημέρωση μαθητών

Στο πλαίσιο του ποδηλατικού γύρου, θα πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε σχολεία των πόλεων από τις οποίες θα περάσει ο αγώνας. Οι μαθητές θα ενημερωθούν για τη δομή και τη λειτουργία ενός διεθνούς ποδηλατικού αγώνα, από την προετοιμασία των αθλητών μέχρι τον τερματισμό και τις απονομές.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στην ασφαλή χρήση του ποδηλάτου ως μέσου μεταφοράς και αναψυχής, καθώς και στην καλλιέργεια κουλτούρας οδικής ασφάλειας. Οι δράσεις αυτές ενισχύουν την εκπαιδευτική διάσταση της διοργάνωσης και συνδέουν τον αθλητισμό με την καθημερινή ζωή των μαθητών.

Το πρόγραμμα του ποδηλατικού γύρου

Ο αγώνας περιλαμβάνει πέντε ετάπ, με εκκίνηση στις 6 Μαΐου από τα Ιωάννινα και τερματισμό στις 10 Μαΐου στο Σύνταγμα στην Αθήνα. Στη διάρκεια των ημερών αυτών, ο ποδηλατικός γύρος θα περάσει από πόλεις όπως το Αγρίνιο, το Καρπενήσι, η Λάρισα, ο Βόλος, η Λαμία, η Αταλάντη και ο Πειραιάς.

Οι διαδρομές έχουν σχεδιαστεί ώστε να αναδεικνύουν διαφορετικές περιοχές της χώρας, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα σε τοπικές κοινωνίες και σχολεία να συμμετάσχουν ενεργά στις εκδηλώσεις που συνοδεύουν τον αγώνα.

Πότε και πού θα γίνουν οι παράλληλες εκδηλώσεις

Οι παράλληλες δράσεις ξεκινούν πριν από την έναρξη του αγώνα, με εκδηλώσεις σε πόλεις όπως τα Ιωάννινα από τις 4 και 5 Μαΐου, αλλά και σε κάθε πόλη όπου διεξάγεται ετάπ του γύρου. Αντίστοιχες δράσεις θα πραγματοποιηθούν σε Αγρίνιο, Καρπενήσι, Λάρισα, Βόλο, Λαμία, Αταλάντη, Πάρνηθα, Πειραιά και στο κέντρο της Αθήνας.

Επιπλέον, έχουν προγραμματιστεί πρόδρομες εκδηλώσεις ήδη από τον Μάρτιο και τον Απρίλιο σε διάφορες περιοχές, δίνοντας τη δυνατότητα σε ακόμη περισσότερους μαθητές να έρθουν σε επαφή με το άθλημα της ποδηλασίας και τη βιώσιμη κινητικότητα.

Οι όροι συμμετοχής των μαθητών

Η συμμετοχή των μαθητών στις δράσεις είναι δωρεάν και προαιρετική, ενώ απαιτείται η έγκριση της σχολικής μονάδας και η συγκατάθεση των γονέων. Παράλληλα, προβλέπεται η τήρηση όλων των μέτρων ασφάλειας, η παρουσία εκπαιδευτικών και η προσκόμιση του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών, ενώ απαγορεύεται οποιαδήποτε μορφή καταγραφής χωρίς σχετική άδεια. Παράλληλα, διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρχει καμία μορφή διαφήμισης στο πλαίσιο των δράσεων.