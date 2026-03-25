Πανελλήνιοι αγώνες κολύμβησης για μαθητές – Ημερομηνίες και προϋποθέσεις συμμετοχής

Πίνακας περιεχομένων

Οι Πανελλήνιοι Αγώνες Κολύμβησης Λυκείων θα διεξαχθούν στις 29 Απριλίου 2026 στο ΟΑΚΑ, με συγκεκριμένες προϋποθέσεις συμμετοχής και αυστηρές προθεσμίες για τις δηλώσεις των μαθητών.

Τη διεξαγωγή των Πανελλήνιων Αγώνων Κολύμβησης για μαθητές και μαθήτριες Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2025-2026 ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, καθορίζοντας το πλαίσιο συμμετοχής, τις ημερομηνίες και τη διαδικασία των αγώνων.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας και εντάσσεται στο πλαίσιο των σχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων, δίνοντας τη δυνατότητα στους μαθητές να αναδείξουν τις επιδόσεις τους σε πανελλήνιο επίπεδο.

Πότε και πού θα διεξαχθούν οι αγώνες

Οι Πανελλήνιοι Αγώνες Κολύμβησης θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 29 Απριλίου 2026 στο Κλειστό Κολυμβητήριο 50 μέτρων του ΟΑΚΑ στην Αθήνα, με πλήρες αγωνιστικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει προκριματική και τελική φάση.

Η προκριματική φάση θα ξεκινήσει στις 10:00 το πρωί, ενώ οι τελικές σειρές για τα αγωνίσματα των 800 και 1500 μέτρων ελεύθερο θα διεξαχθούν το μεσημέρι, μεταξύ 13:00 και 13:30. Οι τελικοί των υπολοίπων αγωνισμάτων θα αρχίσουν στις 17:00 το απόγευμα.

Ποιοι μαθητές έχουν δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν σε Γενικά ή Επαγγελματικά Λύκεια, δημόσια ή ιδιωτικά, καθώς και σε ισότιμα εκπαιδευτικά ιδρύματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν γεννηθεί τα έτη 2008, 2009, 2010, ενώ για το έτος 2011 δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο όσοι φοιτούν στην Α΄ Λυκείου. Κάθε μαθητής μπορεί να συμμετάσχει σε ένα μόνο αγώνισμα.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για συμμετοχή

Για τη συμμετοχή στους αγώνες απαιτείται η Σχολική Αθλητική Ταυτότητα, η οποία εκδίδεται μέσω της πλατφόρμας myschool και περιλαμβάνει ιατρική βεβαίωση σε ισχύ. Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η Κάρτα Υγείας Αθλητή, εφόσον είναι έγκυρη.

Παράλληλα, οι μαθητές πρέπει να προσκομίσουν δελτίο αθλητή της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου, καθώς και υπεύθυνες δηλώσεις γονέων τόσο προς την ομοσπονδία όσο και προς τη σχολική μονάδα.

Διαδικασία δήλωσης συμμετοχής και προθεσμίες

Οι μαθητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν οφείλουν να έχουν επιτύχει τα προβλεπόμενα όρια επιδόσεων σε επίσημες διοργανώσεις, που έχουν διεξαχθεί από τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025 έως και την Κυριακή 19 Απριλίου 2026.

Οι σχολικές μονάδες πρέπει να αποστείλουν τις καταστάσεις συμμετοχής, υπογεγραμμένες από τον διευθυντή, έως την Τρίτη 21 Απριλίου 2026 και ώρα 14:00. Εκπρόθεσμες δηλώσεις δεν θα γίνονται δεκτές, οδηγώντας σε αποκλεισμό από τη διοργάνωση.

Πώς θα διεξαχθούν οι αγώνες

Στην προκριματική φάση συμμετέχουν όλοι οι μαθητές που έχουν επιτύχει τα απαιτούμενα όρια. Από τα αποτελέσματα αυτής της φάσης προκύπτουν οι οκτώ καλύτερες επιδόσεις ανά αγώνισμα, οι οποίες προκρίνονται στους τελικούς.

Τα αγωνίσματα μεγάλων αποστάσεων, όπως τα 800 και 1500 μέτρα ελεύθερο, διεξάγονται απευθείας σε τελικές σειρές, ενώ για τα υπόλοιπα αγωνίσματα οι τελικοί καθορίζουν τους νικητές.

Σημαντικές επισημάνσεις για μαθητές και γονείς

Η παρουσία ιατρού κατά τη διάρκεια των αγώνων είναι υποχρεωτική, ενώ την ευθύνη για τη μετακίνηση και παρουσία των μαθητών στον χώρο διεξαγωγής φέρουν οι γονείς ή κηδεμόνες.

Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής δεν καλύπτονται από το Υπουργείο Παιδείας, αλλά επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες ή άλλους φορείς. Παράλληλα, οι μαθητές υποχρεούνται να φέρουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, διαφορετικά αποκλείονται από τους αγώνες.

Η τεχνική σύσκεψη και ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 28 Απριλίου 2026 στις 19:00, στον χώρο του ΟΑΚΑ, μία ημέρα πριν από τη διεξαγωγή των αγώνων.