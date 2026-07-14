Πανελλήνιες – Νέες λεπτομέρειες για το νέο εξεταστικό σύστημα: Σενάρια για την Α΄ Λυκείου και τον βαθμό απολυτηρίου

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Η κ. Ζαχαράκη γνωστοποίησε ότι θα προηγηθεί εθνική διαβούλευση, στην οποία θα κληθούν να συμμετάσχουν μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί, προκειμένου να καταθέσουν τις απόψεις τους για το σχολείο και τις αλλαγές που επιθυμούν στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, ξεκαθάρισε μιλώντας στην Ναυτερμπορική ότι δεν υπάρχει άμεσος σχεδιασμός για κατάργηση των Πανελλαδικών Εξετάσεων, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η Α΄ Λυκείου να μην συμμετέχει τελικά στο νέο σύστημα που επεξεργάζεται η Εθνική Επιτροπή για τον Διάλογο.

Όπως ανέφερε, οι αλλαγές δεν αφορούν τους σημερινούς μαθητές του Λυκείου και της Γ΄ Γυμνασίου, ενώ οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης και την υποβολή των προτάσεων της αρμόδιας επιτροπής.

«Δεν καταργούνται άμεσα οι Πανελλαδικές»

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την προοπτική κατάργησης των Πανελλαδικών, η υπουργός υπογράμμισε ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει άμεσα.

Όπως είπε, δεν υπάρχει «μαγικό ραβδί» που να μπορεί να αντικαταστήσει εύκολα το ισχύον σύστημα, σημειώνοντας ότι είναι ιδιαίτερα δύσκολο να διαμορφωθεί ένα νέο μοντέλο εισαγωγής που να διαθέτει την ίδια αξιοπιστία.

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Παράλληλα, επανέλαβε ότι έχει εκφράσει δημόσια την άποψη πως το σημερινό σύστημα των Πανελλαδικών έχει φτάσει στα όριά του και χρειάζεται επανεξέταση.

Οι αλλαγές δεν αφορούν τους σημερινούς μαθητές

Η κ. Ζαχαράκη ξεκαθάρισε ότι οποιαδήποτε αλλαγή δεν αφορά τους μαθητές που βρίσκονται σήμερα στο Λύκειο ούτε όσους φοιτούν στη Γ΄ Γυμνασίου.

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Όπως εξήγησε, το Υπουργείο αναμένει πρώτα τις εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής για τον Διάλογο, η οποία εξετάζει διαφορετικά σενάρια για το μέλλον του συστήματος εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Στο τραπέζι ο βαθμός του Λυκείου

Σύμφωνα με την υπουργό, μία από τις προτάσεις που εξετάζονται είναι να προσμετράται στον τελικό βαθμό εισαγωγής ο μέσος όρος των μαθημάτων του Λυκείου.

Ωστόσο, διευκρίνισε ότι πιθανότατα αυτό δεν θα ξεκινά από την Α΄ Λυκείου, καθώς η επιτροπή εξετάζει εναλλακτικά μοντέλα ώστε να διασφαλιστεί η αξιοπιστία του νέου συστήματος.

Παράλληλα, ανέφερε ότι στο πλαίσιο των συζητήσεων εξετάζεται η διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων μέσω της Τράπεζας Θεμάτων.

Θα μετρά κάθε τάξη του Λυκείου

Η υπουργός αποκάλυψε ότι η επιτροπή μελετά εάν θα συνυπολογίζονται οι επιδόσεις και στις τρεις τάξεις του Λυκείου, καθώς και αν θα παραμείνουν τα οκτώ ή θα μειωθούν στα έξι τα εξεταζόμενα μαθήματα.

«Θα μετράει κάθε τάξη, δεν θα είναι απλά ένα τρίωρο», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τη φιλοσοφία που εξετάζεται για το νέο μοντέλο αξιολόγησης.