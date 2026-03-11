Κρήτη: Βίντεο ντοκουμέντο με τους ανήλικους και την έκρηξη αυτοσχέδιου μηχανισμού σε σχολείο

Εντύπωση έχει προκαλέσει μια παρέα ανηλίκων στην Κρήτη, οι οποίοι πραγματοποίησαν έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού στην αυλή σχολείου στο Ηράκλειο.

Εντύπωση έχει προκαλέσει μια παρέα ανηλίκων στην Κρήτη, οι οποίοι πραγματοποίησαν έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού στην αυλή σχολείου στο Ηράκλειο.

Τώρα, ένα βίντεο ντοκουμέντο που ήρθε στη δημοσιότητα καταγράφει τους τρεις ανήλικους, οι οποίοι στάθηκαν εξαιρετικά τυχεροί που απέφυγαν κάποιον σοβαρό τραυματισμό.

Σύμφωνα με το cretalive, οι τρεις φίλοι είχαν γιορτάσει πριν από λίγη ώρα τα γενέθλια του μεγαλύτερου σε ηλικία και στη συνέχεια είχαν την ιδέα να πειραματιστούν με τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, αντιγράφοντας όσα είχαν δει σε βίντεο στο ΤikTok.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος των τριών ανηλίκων 14, 16 και 17 ετών, ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για έκρηξη από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, κατά συναυτουργία καθώς και για κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών ή εμπρηστικών υλών και μηχανισμών από τις οποίες θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, κατά συναυτουργία. Και οι τρεις πήραν προθεσμία να απολογηθούν αύριο Πέμπτη (12/3).