Κλειστά σχολεία λόγω κακοκαιρίας: «Όχι» των εκπαιδευτικών στην τηλεκπαίδευση – «Δεν είμαστε εργαζόμενοι παντός καιρού»

Η αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα για την Τετάρτη 1 Απριλίου, με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου για λόγους προληπτικής προστασίας της δημόσιας ασφάλειας, προκαλεί αντιδράσεις από την εκπαιδευτική κοινότητα.

Οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής παρεμβαίνουν με κοινή ανακοίνωση, θέτοντας σαφή όρια ως προς την εφαρμογή της τηλεκπαίδευσης σε συνθήκες που τα σχολεία παραμένουν κλειστά.

Όπως επισημαίνουν, η αναστολή λειτουργίας των σχολείων αφορά το σύνολο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και δεν μπορεί να μετακυλίεται στους εκπαιδευτικούς η ευθύνη συνέχισής της από τον ιδιωτικό τους χώρο. Παράλληλα, αναδεικνύουν τις άνισες συνθήκες που επικρατούν στα νοικοκυριά μαθητών και εκπαιδευτικών, ζητώντας ουσιαστική ενίσχυση του δημόσιου σχολείου και όχι αποσπασματικές λύσεις.

Αναλυτικά η ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ:

Η προληπτική προστασία της δημόσιας ασφάλειας ισχύει για όλους,

όπως και η αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου αναστέλλεται η λειτουργία των σχολικών μονάδων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων για αύριο Τετάρτη 1 Απριλίου, στα νησιά Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, για την προληπτική προστασία της δημόσιας ασφάλειας.

Απ’την πλευρά μας ως Σύλλογοι Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης επισημαίνουμε για άλλη μια φορά τα εξής:

Η αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων σημαίνει ότι οι σχολικές μονάδες είναι κλειστές για την ασφάλεια όλων, μαθητών, εκπαιδευτικών και γονιών.

Επομένως, δεν είναι δυνατόν να υποχρεώνονται οι εκπαιδευτικοί να μεταβούν στα σχολεία για να κάνουν τηλεκπαίδευση, ούτε βέβαια είναι δυνατόν να απαιτείται από αυτούς να έχουν κατάλληλα εξοπλισμένο το σπίτι τους για να παρέχουν τηλεκπαίδευση απ’τον ιδιωτικό τους χώρο.

Άλλωστε, σε κάθε σπίτι επικρατούν ιδιαίτερες συνθήκες και λειτουργίες, κάθε άλλο παρά προσαρμοσμένες στις προδιαγραφές υλοποίησης της τηλεκπαίδευσης.

Επιπλέον, η έννοια του σχολείου ως φυσικού και οργανωμένου χώρου εργασίας δεν μπορεί να αντικατασταθεί από το σπίτι του κάθε εκπαιδευτικού, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να λειτουργεί ως εργαζόμενος παντός καιρού και χρόνου.

Ομοίως, κι απ’την πλευρά των μαθητών δεν μπορεί να είναι δεδομένη η ύπαρξη όλων των αναγκαίων προϋποθέσεων σύνδεσής τους και η απαιτούμενη επίβλεψή τους από κάποιο ενήλικο οικογενειακό μέλος.

Για ακόμη μια φορά, καλούμε το υπουργείο να αφήσει τις επικοινωνιακές τακτικές και να ενισχύσει σημαντικά το δημόσιο σχολείο, αυξάνοντας σημαντικά τα κονδύλια για επαρκή στελέχωσή του και για κατάλληλες και ασφαλείς κτιριακές υποδομές.

Μαθητές, γονείς κι εκπαιδευτικοί απαιτούν έργα ουσιαστικής κρατικής παρέμβασης, γιατί η παιδεία πρέπει να είναι άμεση προτεραιότητα κάθε κυβέρνησης.

Την ανακοίνωση συνυπογράφουν οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών :

Νάξου, Αμοργού και Μικρών Κυκλάδων

Σύρου – Τήνου – Μυκόνου

Σύλλογος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στην Ειδική Αγωγή Νοτίου Αιγαίου (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α Ν.Α.)