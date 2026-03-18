Ψηφιακή κόπωση μαθητών: Οι επιπτώσεις από την εντατική χρήση εκπαιδευτικών πλατφορμών

Πίνακας περιεχομένων

Η αυξανόμενη χρήση ψηφιακών πλατφορμών στην εκπαίδευση φέρνει στο προσκήνιο ανησυχίες για την ψυχική υγεία, τη συγκέντρωση και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών.

Η εντατική χρήση ψηφιακών εκπαιδευτικών πλατφορμών στα σχολεία φέρνει στο προσκήνιο σοβαρά ζητήματα που αφορούν την υγεία και τις επιδόσεις των μαθητών, όπως αναδεικνύεται μέσα από κοινοβουλευτική ερώτηση που κατέθεσαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Στην παρέμβασή τους προς το Υπουργείο Παιδείας, επισημαίνουν ότι η αυξημένη έκθεση σε οθόνες στο πλαίσιο της σχολικής διαδικασίας δημιουργεί νέα δεδομένα, τα οποία απαιτούν άμεση θεσμική αντιμετώπιση.

Οι βουλευτές υπογραμμίζουν ότι, παρότι τα ψηφιακά εργαλεία συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης και στη διευκόλυνση της πρόσβασης στη γνώση, η συνεχής και εκτεταμένη χρήση τους συνδέεται με φαινόμενα «ψηφιακής κόπωσης», που επηρεάζουν αρνητικά την καθημερινότητα των μαθητών.

Αυξανόμενη χρήση ψηφιακών πλατφορμών και επιπτώσεις

Τα τελευταία χρόνια, η αξιοποίηση πλατφορμών όπως ηλεκτρονικές τάξεις, ψηφιακά βιβλία και εφαρμογές επικοινωνίας έχει ενισχυθεί σημαντικά σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Ωστόσο, η εξέλιξη αυτή συνοδεύεται από αύξηση του χρόνου που οι μαθητές περνούν μπροστά σε οθόνες, γεγονός που, σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες, συνδέεται με πολλαπλές επιβαρύνσεις.

Συγκεκριμένα, καταγράφονται συμπτώματα όπως δυσκολία συγκέντρωσης, διαταραχές ύπνου, άγχος επίδοσης, σχολική εξουθένωση, πονοκέφαλοι και οφθαλμική κόπωση. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η υπερβολική χρήση ψηφιακών μέσων σχετίζεται και με την αύξηση της μυωπίας στους νέους σε διεθνές επίπεδο.

Multitasking και επιπτώσεις στη μαθησιακή απόδοση

Ένα ακόμη ζήτημα που αναδεικνύεται είναι η ταυτόχρονη χρήση πολλαπλών ψηφιακών εφαρμογών από τους μαθητές κατά τη διάρκεια της μελέτης. Το φαινόμενο του multitasking φαίνεται να επηρεάζει αρνητικά τη συγκέντρωση και την απόδοση, δημιουργώντας εμπόδια στη μαθησιακή διαδικασία.

Παράλληλα, στοιχεία ερευνών δείχνουν ότι η αυξημένη χρήση ψηφιακών μέσων και κοινωνικών δικτύων συνδέεται με ενίσχυση του άγχους και εμφάνιση καταθλιπτικών συμπτωμάτων στους εφήβους, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για την ψυχική υγεία των μαθητών.

Ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο ζήτημα της διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των μαθητών. Οι βουλευτές επισημαίνουν ότι δεν είναι σαφές το πλήρες πλαίσιο λειτουργίας και εποπτείας των ψηφιακών εκπαιδευτικών πλατφορμών, ειδικά ως προς τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων όπως ο χρόνος σύνδεσης, οι επιδόσεις και η δραστηριότητα χρήσης.

Δείτε εδώ Χρήση κινητών τηλεφώνων στα σχολεία

Τίθενται επίσης ερωτήματα σχετικά με τη διάρκεια αποθήκευσης των δεδομένων και τις εγγυήσεις προστασίας των ανηλίκων, σε ένα περιβάλλον όπου η ψηφιακή καταγραφή της σχολικής δραστηριότητας γίνεται ολοένα και πιο εκτεταμένη.

Τα ερωτήματα προς το Υπουργείο Παιδείας

Με την κοινοβουλευτική τους παρέμβαση, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Μεταξύ άλλων, ερωτούν εάν υπάρχει πλήρης καταγραφή των ψηφιακών πλατφορμών που χρησιμοποιούνται στα σχολεία και των δεδομένων που συλλέγονται.

Παράλληλα, ζητούν να πληροφορηθούν ποιες πρωτοβουλίες έχουν αναληφθεί για την πρόληψη της ψηφιακής κόπωσης, όπως η θέσπιση οδηγιών για τη διάρκεια χρήσης οθονών και η ενημέρωση μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών.

Πιθανές παρεμβάσεις και στρατηγικός σχεδιασμός

Στο επίκεντρο της ερώτησης τίθεται και η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό, που θα περιλαμβάνει συνεργασίες με πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς, προκειμένου να μελετηθούν συστηματικά οι επιπτώσεις της ψηφιακής εκπαίδευσης.

Διαβάστε επίσης Σχολεία: ΝΕΕΣ σφοδρές αντιδράσεις για την τηλεκπαίδευση – Τι λένε οι εκπαιδευτικοί

Τέλος, τίθεται το ζήτημα της θέσπισης ενιαίων προδιαγραφών για τις ψηφιακές πλατφόρμες, με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας της εκπαίδευσης, την προστασία της υγείας των μαθητών και την ασφάλεια των προσωπικών τους δεδομένων, σε ένα σχολικό περιβάλλον που γίνεται ολοένα και πιο ψηφιοποιημένο.