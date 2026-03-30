Έντονες αντιδράσεις γονέων για τη σχολική στέγη: «Τα παιδιά δεν είναι κόστος»

Σχολική στέγη στα Ιωάννινα στο επίκεντρο κινητοποίησης γονέων, που ζητούν άμεσα μέτρα για ασφαλή και σύγχρονα σχολεία.

Σχολική στέγη βρίσκεται στο επίκεντρο έντονης κινητοποίησης στα Ιωάννινα, με τους γονείς να εκφράζουν ξεκάθαρα την αντίθεσή τους σε κάθε λογική που αντιμετωπίζει την ασφάλεια και τη μόρφωση των παιδιών ως ζήτημα κόστους. Η Ένωση Γονέων Μαθητών Δήμου Ιωαννιτών προχωρά σε δημόσια παρέμβαση, καλώντας σε συγκέντρωση τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026 στις 18:00, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η κινητοποίηση έρχεται σε μια περίοδο όπου οι αντιδράσεις για τις συνθήκες σε σχολικές μονάδες έχουν ενταθεί, με τους γονείς να δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις πιέσεις προς κάθε κατεύθυνση για ουσιαστικές λύσεις.

Τα ζητήματα που φέρνουν αντιδράσεις

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης τίθενται τρία βασικά θέματα που σχετίζονται με τη σχολική στέγη, με ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα που αφορούν το 28ο Νηπιαγωγείο. Η συγκεκριμένη περίπτωση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία το τελευταίο διάστημα, ενισχύοντας το κλίμα δυσαρέσκειας.

Οι γονείς επισημαίνουν ότι τα προβλήματα δεν μπορούν να παραμένουν χωρίς λύση, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις που θα διασφαλίζουν την ομαλή και ασφαλή λειτουργία των σχολείων.

Το μήνυμα της Ένωσης Γονέων

Η Ένωση Γονέων χρησιμοποιεί αυστηρή γλώσσα στην ανακοίνωσή της, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί καταστάσεις που θέτουν σε κίνδυνο τους μαθητές. «Τα παιδιά δεν είναι αναλώσιμα», τονίζεται χαρακτηριστικά, ενώ επισημαίνεται ότι η ζωή τους δεν μπορεί να εξαρτάται από συγκυρίες.

Το μήνυμα προς τη δημοτική αρχή είναι σαφές, καθώς οι γονείς δηλώνουν ότι η υπομονή τους έχει εξαντληθεί και ότι απαιτούν συγκεκριμένες λύσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σχολικές υποδομές.

Συλλογή υπογραφών και κινητοποίηση

Παράλληλα με τη συγκέντρωση, βρίσκεται σε εξέλιξη ηλεκτρονική συλλογή υπογραφών, με αίτημα τη λήψη άμεσων μέτρων για σύγχρονα και ασφαλή σχολεία. Η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει τη δυναμική της κινητοποίησης, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε ευρύτερο κοινό.

Οι γονείς τονίζουν ότι ο συντονισμένος και οργανωμένος αγώνας αποτελεί το βασικό μέσο πίεσης, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες αλλαγές στις σχολικές υποδομές της πόλης.

Κάλεσμα για μαζική συμμετοχή

Η συγκέντρωση της Δευτέρας αναμένεται να αποτελέσει κρίσιμο σημείο για τις εξελίξεις, με την Ένωση Γονέων να απευθύνει κάλεσμα για μαζική παρουσία. Στόχος είναι να αναδειχθεί η έκταση του προβλήματος και να ασκηθεί πίεση για άμεσες παρεμβάσεις.

Οι γονείς επιδιώκουν να καταστήσουν σαφές ότι το ζήτημα της σχολικής στέγης αποτελεί προτεραιότητα για την τοπική κοινωνία και ότι η επίλυσή του δεν μπορεί να καθυστερεί περαιτέρω.