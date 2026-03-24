Αγαπηδάκη: Οι παιδίατροι θα ελέγχουν κάθε χρόνο τα παιδιά για αυτισμό, άγχος και κατάθλιψη

Πίνακας περιεχομένων

Νέο πρόγραμμα screening για την ψυχική υγεία των παιδιών μπαίνει σε εφαρμογή μέσω παιδιατρικών ελέγχων και ψηφιακών εργαλείων.

Screening για την ψυχική υγεία των παιδιών τίθεται στο επίκεντρο νέας κυβερνητικής πρωτοβουλίας, με τη θεσμοθέτηση τακτικών ελέγχων από τους παιδίατρους της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Η σχετική κοινή υπουργική απόφαση βρίσκεται στην τελική φάση πριν την υπογραφή και αναμένεται να ανοίξει τον δρόμο για την εφαρμογή ενός ενιαίου συστήματος παρακολούθησης σε όλη τη χώρα.

Με τη νέα ρύθμιση, καθιερώνεται ένα οργανωμένο πλαίσιο ελέγχου από τη γέννηση έως την ενηλικίωση, με βασικό στόχο την έγκαιρη αναγνώριση ψυχικών διαταραχών και την άμεση παραπομπή σε ειδικούς. Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική πρόληψης και ενίσχυσης της ψυχικής υγείας των παιδιών.

Ψηφιακό σύστημα screening στην καθημερινή παιδιατρική πρακτική

Καθοριστικό ρόλο στο νέο πρόγραμμα θα έχουν τα ψηφιακά εργαλεία, τα οποία θα ενσωματωθούν στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης μέσω της ΗΔΙΚΑ. Οι παιδίατροι θα μπορούν να αξιοποιούν τα εργαλεία αυτά κατά τη διάρκεια των τακτικών επισκέψεων, διασφαλίζοντας μια πιο συστηματική και οργανωμένη διαδικασία ελέγχου.

Η χρήση του ψηφιακού περιβάλλοντος αναμένεται να διευκολύνει την καταγραφή και αξιολόγηση των δεδομένων, ενώ η ιδανική συχνότητα των ελέγχων τοποθετείται σε μία φορά τον χρόνο, ενισχύοντας τη συνέχεια στην παρακολούθηση της ψυχικής υγείας των παιδιών.



Διαφοροποίηση ελέγχων ανά ηλικιακή ομάδα

Το πρόγραμμα προβλέπει στοχευμένες παρεμβάσεις ανάλογα με την ηλικία, ώστε να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε σταδίου ανάπτυξης. Για τα παιδιά από τη γέννηση έως την ηλικία των 6 ετών, το screening εστιάζει σε ενδείξεις που σχετίζονται με διαταραχές του αυτιστικού φάσματος.

Στην ηλικιακή ομάδα 6 έως 12 ετών, η προσοχή μετατοπίζεται στον εντοπισμό πιθανών συμπτωμάτων αγχώδους διαταραχής, ενώ από την ηλικία των 12 ετών έως την ενηλικίωση, το βάρος δίνεται στην ανίχνευση σημείων που μπορεί να σχετίζονται με την κατάθλιψη.

Έμφαση στην έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση

Κεντρικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι η πρώιμη αναγνώριση ψυχικών δυσκολιών, ώστε να διασφαλίζεται η άμεση κινητοποίηση των κατάλληλων μηχανισμών υποστήριξης. Μέσω της έγκαιρης διάγνωσης, καθίσταται δυνατή η παραπομπή των παιδιών σε εξειδικευμένους γιατρούς για περαιτέρω αξιολόγηση και θεραπευτική αντιμετώπιση.

Η προσέγγιση αυτή φιλοδοξεί να περιορίσει τις επιπτώσεις των ψυχικών διαταραχών σε βάθος χρόνου, ενισχύοντας παράλληλα το αίσθημα ασφάλειας τόσο των παιδιών όσο και των οικογενειών τους.

Συνεργασίες και σημασία για την εθνική στρατηγική

Η υλοποίηση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί με τη συνδρομή διεθνών και κοινωφελών φορέων, όπως η UNICEF και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, γεγονός που ενισχύει τη συνολική του δυναμική και αξιοπιστία.

Όπως επισημαίνεται από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας, πρόκειται για μια πρωτοβουλία χωρίς προηγούμενο στη χώρα, η οποία ενισχύει τα προγράμματα πρόληψης και προσφέρει ένα ουσιαστικό εργαλείο τόσο στους παιδίατρους όσο και στους γονείς για τη συστηματική παρακολούθηση της ψυχικής υγείας των παιδιών.