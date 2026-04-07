Τουρισμός για Όλους 2026: Ανοίγει η πλατφόρμα – Τα ποσά

Μέσα στον Απρίλιο ανοίγει η πλατφόρμα για το «Τουρισμός για Όλους 2026», με voucher έως 600 ευρώ και ευέλικτη χρήση.

O Τουρισμός για Όλους 2026 εισέρχεται στην τελική ευθεία, καθώς μέσα στον Απρίλιο αναμένεται η έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που θα καθορίσει τα εισοδηματικά κριτήρια και τις λεπτομέρειες εφαρμογής. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα ανοίξει άμεσα και η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων.

Η ενεργοποίηση του προγράμματος συνδέεται με την έναρξη της υψηλής περιόδου την 1η Μαΐου, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την έγκαιρη ολοκλήρωση των αιτήσεων, ώστε οι δικαιούχοι να λάβουν εγκαίρως το voucher.

Οι περίοδοι χρήσης του voucher

Οι δικαιούχοι θα μπορούν να αξιοποιήσουν την επιδότηση σε δύο διακριτές χρονικές περιόδους. Η πρώτη αφορά την υψηλή περίοδο, από την 1η Μαΐου έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Η δεύτερη περίοδος καλύπτει το διάστημα από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, δίνοντας τη δυνατότητα για ταξίδια τόσο κατά τη θερινή περίοδο όσο και σε μεταγενέστερες ημερομηνίες.

ΔΥΠΑ Κοινωνικός Τουρισμός: Ποιοί παίρνουν voucher και τι περιλαμβάνει

Τα ποσά της επιδότησης

Η οικονομική ενίσχυση παρέχεται μέσω ψηφιακής κάρτας και διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία των δικαιούχων. Το βασικό ποσό ανέρχεται στα 200 ευρώ για όσους πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Επιδόματα: Δείτε τις πήρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως 9 Απριλίου

Υψηλότερα ποσά προβλέπονται για ειδικές κατηγορίες, με 300 ευρώ για οικογένειες με αυξημένες ανάγκες και συνταξιούχους, 400 ευρώ για άτομα με αναπηρία και έως 600 ευρώ για περιπτώσεις αυξημένων αναγκών ή πολύτεκνων οικογενειών με αναπηρία.

Πού και πώς χρησιμοποιείται η ενίσχυση

Η χρήση του voucher χαρακτηρίζεται από αυξημένη ευελιξία, καθώς δεν υπάρχει περιορισμός σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Οι δικαιούχοι μπορούν να το αξιοποιήσουν σε οποιοδήποτε τουριστικό κατάλυμα σε όλη τη χώρα.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιχείρηση να διαθέτει τερματικό POS και τον κατάλληλο κωδικό δραστηριότητας, ώστε να μπορεί να πραγματοποιηθεί η συναλλαγή.

Οι τρόποι εξαργύρωσης της ψηφιακής κάρτας

Η εξαργύρωση του ποσού μπορεί να γίνει με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με τις ανάγκες του δικαιούχου. Η ψηφιακή κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσω smartphone με τεχνολογία NFC.

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα χρήσης σε online κρατήσεις ή μέσω χειροκίνητης εισαγωγής στοιχείων στο POS, διευκολύνοντας την αξιοποίηση της επιδότησης.

Το επόμενο βήμα για την ενεργοποίηση

Η έκδοση της ΚΥΑ θα καθορίσει το τελικό πλαίσιο εφαρμογής και θα σηματοδοτήσει την έναρξη των αιτήσεων. Από εκείνο το σημείο και μετά, η διαδικασία θα προχωρήσει άμεσα.

Η ολοκλήρωση των απαραίτητων ενεργειών μέσα στον Απρίλιο θεωρείται κρίσιμη, ώστε το πρόγραμμα να λειτουργήσει κανονικά από την έναρξη της υψηλής περιόδου.