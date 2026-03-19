Τι αλλάζει στις «Νταντάδες της Γειτονιάς»: Ποιοί μπορούν να γίνουν επιμελητές – Τα ποσά

Το ποσό καταβάλλεται απευθείας στον επιμελητή ή την επιμελήτρια που αναλαμβάνει τη φροντίδα του παιδιού, είτε στο σπίτι της οικογένειας είτε στον χώρο του επιμελητή, κατόπιν

συμφωνίας.Προϋπόθεση συμμετοχής είναι το ετήσιο ατομικό εισόδημα της μητέρας να μην υπερβαίνει τις 24.000 ευρώ. Η χρηματοδότηση του προγράμματος ανέρχεται στα 54 εκατ. ευρώ από πόρους ΕΣΠΑ, με στόχο τη σύναψη περίπου 4.500 συμφωνητικών πανελλαδικά.

«Ενεργοποιείται» σε ολόκληρη την Ελλάδα το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» τον Μάρτιο. Έως τώρα είχε πιλοτική εφαρμογή, ενώ η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται στα 500 ευρώ.

Το πρόγραμμα αφορά σε παιδιά ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών και προβλέπει οικονομική ενίσχυση:

500 ευρώ τον μήνα για μητέρες πλήρους απασχόλησης

300 ευρώ τον μήνα για μερική απασχόληση

300 ευρώ για τρεις μήνες σε άνεργες μητέρες, ώστε να διευκολυνθεί η εύρεση εργασίας

Ποιοι μπορούν να γίνουν επιμελητές

Ως επιμελητές μπορούν να εγγραφούν:

Όσοι διαθέτουν απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης και παρακολουθήσουν σύντομο online σεμινάριο κατάρτισης

Εξαιρούνται από το σεμινάριο όσοι διαθέτουν πτυχίο βρεφονηπιοκόμου ή συναφούς επαγγέλματος

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

Πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών

Ιατρικά πιστοποιητικά (παθολόγου, ψυχιάτρου, δερματολόγου)

Αντίγραφο ποινικού μητρώου

Βεβαίωση ότι δεν υπάρχουν αδικήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ανηλίκων

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι επιμελητές μπορούν να είναι και συγγενικά πρόσωπα, όπως παππούδες και γιαγιάδες, αρκεί να εγγραφούν στο μητρώο και να πληρούν τις προϋποθέσεις. Η πλατφόρμα εγγραφών θα παραμείνει μόνιμα ανοιχτή, δίνοντας τη δυνατότητα αλλαγής επιμελητή εφόσον η οικογένεια το κρίνει απαραίτητο.