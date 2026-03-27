Τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα: Τι ισχύει για την άρση ακινησίας

Άρση ακινησίας οχημάτων γίνεται από 1η Απριλίου μέσω της πλατφόρμας myCAR, με πληρωμή τελών κυκλοφορίας ανά μήνα και συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τους ιδιοκτήτες.

Η άρση ακινησίας οχημάτων ενεργοποιείται από την 1η Απριλίου, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες ιδιοκτήτες να επαναφέρουν τα αυτοκίνητά τους σε κυκλοφορία πληρώνοντας τέλη κυκλοφορίας μόνο για το χρονικό διάστημα που θα τα χρησιμοποιήσουν. Η διαδικασία θα πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας myCAR της ΑΑΔΕ.

Το μέτρο αφορά περισσότερους από 120.000 ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και δικύκλων που είχαν θέσει τα οχήματά τους σε ακινησία, κυρίως τον Δεκέμβριο του 2025 αλλά και τα προηγούμενα χρόνια. Με την ενεργοποίηση της πλατφόρμας, μπορούν να παραλάβουν τις πινακίδες και να επιστρέψουν στους δρόμους χωρίς επιπλέον επιβαρύνσεις.

Πληρωμή τελών κυκλοφορίας ανά μήνα

Η βασική αλλαγή αφορά την τμηματική καταβολή των τελών κυκλοφορίας, καθώς οι ιδιοκτήτες δεν υποχρεούνται να πληρώσουν το σύνολο του ετήσιου ποσού. Αντίθετα, καταβάλλουν αναλογία με βάση τους μήνες χρήσης του οχήματος.

Για κάθε μήνα κυκλοφορίας αντιστοιχεί το 1/12 των ετήσιων τελών. Έτσι, για δύο μήνες καταβάλλεται το 2/12, για τρεις μήνες το 3/12 και αντίστοιχα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Το σύστημα επιτρέπει ευελιξία, καθώς οι οδηγοί πληρώνουν μόνο για όσο διάστημα σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν το όχημά τους.

Παραδείγματα υπολογισμού των ποσών

Η αναλογία των τελών αποτυπώνεται και σε συγκεκριμένα ποσά. Για παράδειγμα, όχημα με ετήσια τέλη 300 ευρώ θα επιβαρυνθεί με 100 ευρώ αν τεθεί σε κυκλοφορία για τέσσερις μήνες.

Αντίστοιχα, για τέλη ύψους 500 ευρώ και χρήση τριών μηνών, το ποσό διαμορφώνεται στα 125 ευρώ, ενώ για όχημα με τέλη 900 ευρώ και κυκλοφορία έξι μηνών, ο ιδιοκτήτης θα καταβάλει 450 ευρώ.

Διαδικασία μέσω της πλατφόρμας myCAR

Η άρση ακινησίας γίνεται ηλεκτρονικά, με τους ιδιοκτήτες να εισέρχονται στην πλατφόρμα myCAR χρησιμοποιώντας τους κωδικούς Taxisnet. Εκεί επιλέγουν το όχημα που βρίσκεται σε ψηφιακή ακινησία και προχωρούν στην πληρωμή των τελών για το επιλεγμένο διάστημα.

Πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία, πραγματοποιείται αυτόματος έλεγχος για την ύπαρξη ενεργής ασφάλισης του οχήματος. Μόνο εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, εγκρίνεται το αίτημα και ενεργοποιείται η κυκλοφορία.

Τι ισχύει για πινακίδες και συνιδιοκτησία

Για όσους έχουν καταθέσει τις πινακίδες στην εφορία, απαιτείται υποβολή αιτήματος στην αρμόδια ΔΟΥ προκειμένου να τις παραλάβουν. Η διαδικασία διαφοροποιείται από την ψηφιακή ακινησία και απαιτεί φυσική εμπλοκή της υπηρεσίας.

Σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, η άρση ακινησίας προϋποθέτει τη συναίνεση όλων των συνιδιοκτητών. Οι εμπλεκόμενοι ενημερώνονται μέσω προσωποποιημένης πληροφόρησης ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και πρέπει να εγκρίνουν το αίτημα για να προχωρήσει η διαδικασία.

Περιορισμοί και υποχρεώσεις για τους ιδιοκτήτες

Οι ιδιοκτήτες έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε άρση ακινησίας μόνο μία φορά μέσα στο έτος. Μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος για το οποίο έχουν καταβληθεί τα τέλη, είναι υποχρεωμένοι να επαναφέρουν το όχημα σε ψηφιακή ακινησία.

Σε διαφορετική περίπτωση, προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις και πρόστιμα. Το πλαίσιο αυτό καθιστά απαραίτητη την τήρηση των προθεσμιών και των όρων χρήσης, ώστε να αποφευχθούν επιπλέον επιβαρύνσεις για τους ιδιοκτήτες.