Προγράμματα κατάρτισης της ΔΥΠΑ για ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις – Ποιους αφορά

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής προγραμμάτων κατάρτισης από παρόχους για το νέο έργο της ΔΥΠΑ με έμφαση σε ψηφιακές, πράσινες και οικονομικές δεξιότητες.

Η ΔΥΠΑ θέτει σε εφαρμογή τη διαδικασία υποβολής προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο νέου έργου που αφορά την αναβάθμιση δεξιοτήτων σε τομείς αυξημένης ζήτησης. Από σήμερα, οι εγκεκριμένοι πάροχοι που είναι ενταγμένοι στο σχετικό Μητρώο καλούνται να συμμετάσχουν στη διαδικασία, υποβάλλοντας τις προτάσεις τους.

Πρόκειται για δράση που επικεντρώνεται στην ενίσχυση δεξιοτήτων με έμφαση στις ψηφιακές, τις «πράσινες» και τον οικονομικό εγγραμματισμό, ενώ η διαδικασία παραμένει ανοιχτή, επιτρέποντας τη συνεχή προσθήκη νέων προγραμμάτων.

Πώς γίνεται η υποβολή των προγραμμάτων

Η συμμετοχή των παρόχων πραγματοποιείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Voucher, όπου κάθε ενδιαφερόμενος συμπληρώνει τη σχετική φόρμα υποβολής. Η διαδικασία είναι πλήρως ηλεκτρονική και απαιτεί την καταχώριση όλων των απαραίτητων στοιχείων για το πρόγραμμα κατάρτισης.

Κάθε πάροχος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης έχει τη δυνατότητα να καταθέσει μία μόνο πρόταση στο πλαίσιο της πρόσκλησης. Το πρόγραμμα που υποβάλλεται πρέπει να αφορά μία από τις τρεις βασικές κατηγορίες δεξιοτήτων που έχουν τεθεί ως προτεραιότητα.

Οι κατηγορίες δεξιοτήτων που καλύπτονται

Τα προγράμματα που υποβάλλονται εντάσσονται αποκλειστικά σε τρεις θεματικούς άξονες. Οι άξονες αυτοί αφορούν τις ψηφιακές δεξιότητες, τις «πράσινες» δεξιότητες και τον οικονομικό εγγραμματισμό.

Η επιλογή αυτών των πεδίων αντανακλά την ανάγκη ενίσχυσης γνώσεων που σχετίζονται με τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, ενώ ταυτόχρονα καθορίζει αυστηρά το πλαίσιο συμμετοχής των παρόχων.

Διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης

Μετά την οριστική υποβολή, κάθε πρόγραμμα εξετάζεται από εξωτερικό αξιολογητή. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με βάση τη χρονική σειρά υποβολής, δίνοντας προτεραιότητα σε όσες προτάσεις έχουν κατατεθεί νωρίτερα.

Σε περίπτωση έγκρισης, το πρόγραμμα εντάσσεται σε ειδική λίστα εγκεκριμένων προγραμμάτων, η οποία είναι ταξινομημένη χρονολογικά. Η διαδικασία αυτή εξασφαλίζει διαφάνεια και σαφή σειρά προτεραιότητας.

Πού δημοσιεύονται τα εγκεκριμένα προγράμματα

Η λίστα των προγραμμάτων που έχουν εγκριθεί δημοσιεύεται τόσο στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ όσο και στο Πληροφοριακό Σύστημα Voucher. Παράλληλα, η λίστα αυτή ενημερώνεται συνεχώς, καθώς προστίθενται νέα εγκεκριμένα προγράμματα.

Δεδομένου ότι η υποβολή παραμένει ανοιχτή, ο αριθμός των διαθέσιμων επιλογών αναμένεται να αυξάνεται σταδιακά, ενισχύοντας το εύρος των προσφερόμενων δράσεων κατάρτισης.

Χρηματοδότηση και επιπλέον πληροφορίες

Η υλοποίηση του έργου εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του NextGenerationEU.

Για την υποστήριξη των παρόχων, στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ έχουν αναρτηθεί και συχνές ερωτήσεις που αφορούν τη διαδικασία υποβολής, παρέχοντας διευκρινίσεις για όλα τα στάδια της συμμετοχής.