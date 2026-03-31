Πότε μπαίνει σε ισχύ το νυχτερινό ωράριο στο ηλεκτρικό ρεύμα – Οι ώρες με μειωμένες τιμές

Από την 1η Απριλίου 2026 τίθεται σε ισχύ το θερινό ωράριο για το μειωμένο τιμολόγιο ρεύματος με δύο ζώνες κατανάλωσης.

Το θερινό ωράριο της διζωνικής μειωμένης τιμολόγησης ηλεκτρικού ρεύματος τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Απριλίου 2026, προσδιορίζοντας νέες χρονικές ζώνες χαμηλότερης χρέωσης για τους καταναλωτές. Η ισχύς του συγκεκριμένου πλαισίου εκτείνεται έως και την 31η Οκτωβρίου 2026.

Η εφαρμογή του ωραρίου εντάσσεται στο σύστημα διζωνικής τιμολόγησης, το οποίο επιτρέπει στους καταναλωτές να αξιοποιούν φθηνότερες ώρες κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, με στόχο τη μείωση του κόστους.

Ποιες είναι οι ώρες μειωμένης χρέωσης στο θερινό ωράριο

Στο πλαίσιο της θερινής περιόδου, οι ώρες κατά τις οποίες ισχύει το μειωμένο τιμολόγιο διαμορφώνονται σε δύο βασικές ζώνες μέσα στο 24ωρο.

Η πρώτη αφορά τη μεσημβρινή ζώνη, η οποία εκτείνεται από τις 11:00 έως τις 15:00. Η δεύτερη είναι η νυχτερινή ζώνη, η οποία ισχύει από τις 02:00 έως τις 04:00, προσφέροντας επιπλέον δυνατότητα χαμηλότερης χρέωσης κατά τις πρώτες πρωινές ώρες.

Πόσο διαρκεί η εφαρμογή του θερινού ωραρίου

Το συγκεκριμένο ωράριο ενεργοποιείται την 1η Απριλίου και παραμένει σε ισχύ μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2026, καλύπτοντας ολόκληρη τη θερινή περίοδο.

Η διάρκεια αυτή επιτρέπει στους καταναλωτές να προσαρμόσουν τις συνήθειες κατανάλωσης ενέργειας για αρκετούς μήνες, αξιοποιώντας τις χρονικές ζώνες χαμηλής χρέωσης.

Ποιος είναι ο στόχος του διζωνικού συστήματος

Το σύστημα διζωνικής μειωμένης τιμολόγησης έχει τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Φεβρουαρίου 2025, με βασικό στόχο τη διευκόλυνση των καταναλωτών στην πρόσβαση σε φθηνότερη ηλεκτρική ενέργεια.

Μέσω του διαχωρισμού της ημέρας σε ζώνες, δίνεται η δυνατότητα μετατόπισης της κατανάλωσης σε ώρες όπου το κόστος είναι χαμηλότερο, ενισχύοντας την οικονομική διαχείριση της ενέργειας από τα νοικοκυριά.

