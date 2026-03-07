ΟΠΕΚΑ – Επίδομα παιδιού: ΠΡΟΣΟΧΗ! Τι πρέπει να ξέρετε για τις νέες αιτήσεις

Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 – Επίδομα Παιδιού για την υποβολή αιτήσεων. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή και θα δέχεται νέες αιτήσεις ή τροποποιήσεις υφισταμένων έως τις 11 Μαρτίου 2026 και ώρα 18:00.

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους είτε μέσω της πλατφόρμας της ΗΔΙΚΑ είτε από την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ , με την χρήση των κωδικών του Taxisnet.

Το δικαιούμενο ποσό θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21 έτους 2026 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2024.

Επισημαίνεται ότι μεταξύ των προϋποθέσεων που θα ελέγχονται για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού είναι:

η φοίτηση των εξαρτώμενων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση – από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο – καθώς και η επάρκεια φοίτησης.

Στην αίτηση Α21 πρέπει να καταχωρηθούν απαραιτήτως στα σχετικά πεδία:

τα στοιχεία της Σχολικής Μονάδας,

η τάξη και ο Αριθμός Μητρώου του τέκνου που φοιτά στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Εάν διασταυρωθούν όλα τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας, η αίτηση μπορεί να προχωρήσει κανονικά. Εάν δεν διασταυρωθούν εμφανίζεται σχετική επισήμανση και ο αιτών καλείται να επισυνάψει στην ηλεκτρονική αίτηση Α21 το απαραίτητο δικαιολογητικό.

Αξίζει να σημειωθεί πως σημαντικό βήμα πριν από την υποβολή της αίτησης είναι η υποβολή φορολογικής δήλωσης (Ε1), αφού το επίδομα υπολογίζεται βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που δηλώθηκαν στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση.

Προσοχή: Για να ολοκληρωθεί η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

