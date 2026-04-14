ΟΠΕΚΑ – Επίδομα παιδιού: Πότε θα πληρωθεί η β’ δόση στους δικαιούχους

Το επίδομα παιδιού Α21 παραμένει ανοιχτό για αιτήσεις έως τις 8 Μαΐου, με τη δεύτερη δόση να καταβάλλεται στο τέλος του μήνα.

ΟΠΕΚΑ– Το επίδομα παιδιού Α21 βρίσκεται σε εξέλιξη, με την πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων να παραμένει διαθέσιμη για τους δικαιούχους έως τις 8 Μαΐου στις 18:00.

Η διαδικασία αφορά τόσο νέες αιτήσεις όσο και όσους έχουν ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα, ενώ μετά το κλείσιμο της πλατφόρμας θα ξεκινήσει η διαδικασία ελέγχων για την καταβολή της επόμενης δόσης.

Πότε πληρώνεται η δεύτερη δόση

Μετά την ολοκλήρωση των αιτήσεων, οι αρμόδιοι φορείς θα προχωρήσουν σε διασταυρώσεις στοιχείων, ώστε να επιβεβαιωθούν τα δικαιώματα των δικαιούχων.

Σε ποιό επίδομα ΟΠΕΚΑ έρχονται αλλαγές

Η δεύτερη δόση του επιδόματος αναμένεται να καταβληθεί την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαΐου, δηλαδή την Παρασκευή 31 Μαΐου. Η πληρωμή θα αφορά τόσο όσους υπέβαλαν αίτηση εντός της τρέχουσας περιόδου όσο και εκείνους που είχαν ήδη λάβει την πρώτη δόση, η οποία καταβλήθηκε τον Μάρτιο για το 2026.

Ποιοι δικαιούνται το επίδομα

Το επίδομα απευθύνεται σε άτομα που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα, με την προϋπόθεση ότι και τα εξαρτώμενα τέκνα βρίσκονται στη χώρα.

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται Έλληνες πολίτες, ομογενείς, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, καθώς και πρόσφυγες ή άτομα με καθεστώς προστασίας. Επιπλέον, δικαίωμα έχουν και άλλοι αλλοδαποί, εφόσον διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα τα τελευταία 12 έτη.

Τα ποσά ανάλογα με το εισόδημα

Το ύψος του επιδόματος διαφοροποιείται ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία και τον αριθμό των παιδιών.

Στην πρώτη κατηγορία, το ποσό ανέρχεται σε 70 ευρώ τον μήνα για το πρώτο και δεύτερο παιδί και σε 140 ευρώ για το τρίτο και κάθε επόμενο. Στη δεύτερη κατηγορία, προβλέπονται 42 ευρώ για τα δύο πρώτα παιδιά και 84 ευρώ για το τρίτο και τα επόμενα.

Στην τρίτη κατηγορία, το επίδομα διαμορφώνεται στα 28 ευρώ για τα δύο πρώτα παιδιά και στα 56 ευρώ για το τρίτο παιδί και άνω, αντανακλώντας τη διαβάθμιση της ενίσχυσης με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια.

Η διαδικασία μετά την υποβολή

Μετά το κλείσιμο της πλατφόρμας, οι αιτήσεις θα ελεγχθούν από τους αρμόδιους φορείς, ώστε να διασφαλιστεί η ορθότητα των στοιχείων και η επιλεξιμότητα των δικαιούχων.

Η ολοκλήρωση των ελέγχων αποτελεί προϋπόθεση για την εκκαθάριση και την πληρωμή της δεύτερης δόσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο τέλος Μαΐου, συνεχίζοντας τον κύκλο καταβολών για το 2026.