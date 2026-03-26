Κατώτατος μισθός: ΑΥΤΗ είναι η νέα αύξηση που ανακοινώνεται – Ποιούς αφορά

Ο κατώτατος μισθός αναμένεται να φτάσει τα 920 ευρώ από την 1η Απριλίου, επηρεάζοντας εργαζομένους, επιδόματα και συνολικά την οικονομία.

Ο κατώτατος μισθός βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων, καθώς σήμερα αναμένονται οι ανακοινώσεις για τη νέα αύξηση κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, με το πιθανότερο σενάριο να τον φέρνει στα 920 ευρώ. Η τελική απόφαση δεν αποκλείεται να διαφοροποιηθεί, ωστόσο το εύρος που εξετάζεται κινείται μεταξύ 910 και 930 ευρώ.

Η νέα προσαρμογή εντάσσεται σε μια σειρά διαδοχικών αυξήσεων που εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια και πρόκειται να τεθεί σε ισχύ από την 1η Απριλίου, επηρεάζοντας τόσο τον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα.

Οι αλλαγές για εργαζομένους και επιδόματα

Η αύξηση αφορά κυρίως περίπου 600.000 εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, ενώ επεκτείνεται και στους εργαζόμενους του δημοσίου. Παράλληλα, αναμένεται να επηρεάσει ένα ευρύ φάσμα παροχών.

Συγκεκριμένα, αυξήσεις θα καταγραφούν σε τουλάχιστον 20 επιδόματα, καθώς και σε προσαυξήσεις που σχετίζονται με την προϋπηρεσία και την υπερωριακή απασχόληση, ενισχύοντας συνολικά τα εισοδήματα των δικαιούχων.

Τα νέα ποσά με βάση την προϋπηρεσία

Εφόσον ο κατώτατος μισθός διαμορφωθεί στα 920 ευρώ, τα ποσά διαφοροποιούνται ανάλογα με τα χρόνια προϋπηρεσίας.

Ένας εργαζόμενος με μία τριετία αναμένεται να φτάσει τα 1.016 ευρώ, με δύο τριετίες τα 1.117 ευρώ, ενώ με τρεις τριετίες οι αποδοχές θα διαμορφωθούν στα 1.230 ευρώ. Παράλληλα, τα καθαρά ποσά εκτιμάται ότι θα είναι υψηλότερα, λόγω της μείωσης της παρακράτησης φόρου που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου.

Η πορεία των μισθών και οι στόχοι έως το 2027

Η εξέλιξη του κατώτατου μισθού τα τελευταία χρόνια καταγράφει σταδιακή άνοδο, από τα 650 ευρώ το 2019 στα 880 ευρώ σήμερα, με προοπτική να φτάσει στα 920 ευρώ με τη νέα αύξηση.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ο στόχος είναι ο βασικός μισθός να αγγίξει τα 950 ευρώ έως το 2027, ενώ δεν αποκλείεται, υπό συγκεκριμένες οικονομικές συνθήκες, να προσεγγίσει ακόμη και τα 1.000 ευρώ.

Αγορά εργασίας και οικονομικά δεδομένα

Η αύξηση του κατώτατου μισθού συνδέεται, σύμφωνα με κυβερνητικές εκτιμήσεις, με τη βελτίωση βασικών δεικτών της οικονομίας. Όπως επισημαίνεται, τα εισοδήματα των χαμηλόμισθων έχουν ενισχυθεί σε βαθμό που υπερβαίνει τον πληθωρισμό.

Παράλληλα, η ανεργία έχει υποχωρήσει στο 7,7%, που αποτελεί την καλύτερη επίδοση από το 2008, ενώ από το 2019 έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 563.000 θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, με τον αριθμό των απασχολουμένων να ξεπερνά τα 4,4 εκατομμύρια.

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, αναμένεται να τεθούν και ζητήματα που σχετίζονται με τις διεθνείς εξελίξεις και τις επιπτώσεις τους στην ελληνική οικονομία.

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι, παρά τις προκλήσεις και τις πιθανές αρνητικές επιδράσεις που ενδέχεται να διαρκέσουν, η οικονομική κατάσταση δεν παρουσιάζει άμεσους κινδύνους. Ωστόσο, υπογραμμίζεται ότι τα μέτρα που λαμβάνονται και θα ληφθούν στο μέλλον θα έχουν ως βασικό στόχο τη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας.

Με πληροφορίες από newsbomb