Κακοκαιρία «Erminio»: «Red Code» για Αττική και άλλες έξι περιοχές

Επτά περιοχές της χώρας τίθενται σε «κόκκινο συναγερμό» (Red Code), ενόψει της επερχόμενης κακοκαιρίας«Erminio», όπως αποφάσισε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου που συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας.

Οπως ανακοινώθηκε πρόκειται για τις περιφέρειες

Αττικής

Στερεάς Ελλάδας

Θεσσαλίας περιλαμβανομένων των Σποράδων

Πελοποννήσου

Νοτίου Αιγαίου

καθώς και τις Περιφερειακές Ενότητες

Ημαθίας και

Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Σημειώνεται ότι, όσον αφορά την Αττική, βρίσκεται σε εξέλιξη σύσκεψη της Περιφέρειας, προκειμένου να αποφασιστεί ποια μέτρα θα ληφθούν. Δεν αποκλείεται να παραμείνουν κλειστά τα σχολεία. Σε κάθε περίπτωση, αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις τις επόμενες ώρες.

Κλειστά σχολεία λόγω κακοκαιρίας: Τι αναμένεται να γίνει στην Αττική την Τετάρτη 1/4

Πώς θα κινηθούν τα φαινόμενα αύριο

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στα νησιά του Ιονίου από τις πρώτες πρωινές ώρες

β. Στην ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα.

γ. Στην Αττική από νωρίς το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.

δ. Στις Κυκλάδες (κυρίως στα βόρεια) και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από νήσο Χίο και νοτιότερα) από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.

ε. Στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα

στ. Θα επικρατήσουν στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο και κυρίως στα Δωδεκάνησα πολύ θυελλώδεις ΝΑ άνεμοι εντάσεως 8 με 9 και στα Δωδεκάνησα 10 μποφόρ.

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων έχει ήδη επικοινωνήσει με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων προκειμένου να υπάρχει η αντίστοιχη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αντιμετώπιση των συνεπειών αυτών.

Στο πλαίσιο αυτό, Δήμοι και Περιφέρειες των παραπάνω περιοχών καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π).

Επισημαίνεται ότι, στις περιοχές που υπάρχει κίνδυνος κατολισθήσεων κατά τη διάρκεια των ισχυρών καιρικών φαινομένων και σε σημεία όπου έχουν σημειωθεί στο παρελθόν, συνιστάται στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις, ενώ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι οδηγοί υποχρεούνται να φέρουν στο όχημά τους κατάλληλα αντιολισθητικά μέσα.