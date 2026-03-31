Κλειστά σχολεία λόγω κακοκαιρίας: Τι αναμένεται να γίνει στην Αττική την Τετάρτη 1/4

Το νέο «κύμα» κακοκαιρίας φέρνει ισχυρές βροχές και καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, θυελλώδεις ανέμους, ακόμη και χιόνια.

Κλειστά σχολεία: Σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός ενόψει της κακοκαιρίας Erminio, που αναμένεται να χτυπήσει τη χώρα μας με έντονα καιρικά φαινόμενα.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο που εξέδωσε η ΕΜΥ χθες, Δευτέρα (30/03/26), στο στόχαστρο θα βρεθεί το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, μεταξύ άλλων και η Αττική.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον γνωστό μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, στην Αττική οι καταιγίδες αναμένεται να χτυπήσουν από αύριο το μεσημέρι.

Οι μετεωρολόγοι κρούουν τον κώδωνα για ένα δύσκολο 48ωρο, Τετάρτη και Πέμπτη, όποτε εκτιμάται ότι θα πέσει και ο μεγαλύτερος όγκος βροχής.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, σήμερα το μεσημέρι συνεδριάζει η Πολιτική Προστασία, προκειμένου να προετοιμαστεί σύσσωμος ο μηχανισμός.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναμένεται να συζητηθεί και το ενδεχόμενο να κλείσουν τα σχολεία στην Αττική.

Στο μεταξύ, κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία αύριο, 1η Απριλίου, στη Ρόδο και την Πέμπτη στον Δήμο Μεγίστης, στο Καστελόριζο.

Κλειστά θα είναι τα σχολεία και σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα .

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Με απόφαση του Περιφερειάρχη, όλες οι σχολικές μονάδες θα παραμείνουν κλειστές την Τετάρτη 1 Απριλίου 2026, λόγω των επικείμενων επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Η απόφαση ελήφθη με γνώμονα την προστασία της ασφάλειας μαθητών, εκπαιδευτικών και πολιτών.

Αναστέλλουμε τη λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων, όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, σε όλη την επικράτεια των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων κατά την Τετάρτη 1 Απριλίου 2026, για την προληπτική προστασία της δημόσιας ασφάλειας. Η αναστολή αφορά και στις μονάδες Προσχολικής Αγωγής και όλα τα Ειδικά Σχολεία.

Η παρούσα κοινοποιείται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, αναρτάται στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αποστέλλεται σε όλα τα μέσα ενημέρωσης για ευρεία δημοσιότητα

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου,

Γεώργιος Χατζημάρκος».



Οι «κόκκινες» περιοχές

Με βάση το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ:

Την Τετάρτη (1/4) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου από τις πρώτες πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στην ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

Στην Αττική από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ (κόκκινη προειδοποίηση).

Στις Κυκλάδες (κυρίως στα βόρεια) και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από νήσο Χίο και νοτιότερα) από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

Την Πέμπτη (02-04-26) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

Στην ανατολική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων) από τις πρώτες ώρες μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας: Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική και Σερρών από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια) από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στα Δωδεκάνησα τις πρώτες ώρες της ημέρας (κόκκινη προειδοποίηση) και εκ νέου από αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).