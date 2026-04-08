ΕΣΥ: Πιο εύκολη πρόσβαση σε γιατρούς με τη νέα ρύθμιση

Αλλαγές στο σύστημα παραπομπών φέρνει το Υπουργείο Υγείας, δίνοντας τη δυνατότητα πρόσβασης σε ειδικούς ιατρούς χωρίς αποκλειστική διαμεσολάβηση προσωπικού γιατρού.

Το σύστημα παραπομπών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας αλλάζει, καθώς το Υπουργείο Υγείας προχωρά σε σημαντική τροποποίηση που καταργεί την αποκλειστικότητα του προσωπικού γιατρού ως μοναδικής πύλης εισόδου. Η νέα ρύθμιση εντάσσεται σε τροπολογία που περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Η αλλαγή αυτή επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών, καθώς διαφοροποιεί τον τρόπο με τον οποίο αποκτούν πρόσβαση σε ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, διατηρώντας ωστόσο την ανάγκη ύπαρξης παραπεμπτικού για την πραγματοποίηση ραντεβού.

Πώς αλλάζει η διαδικασία για τους ασθενείς

Με το νέο πλαίσιο, οι πολίτες δεν είναι πλέον υποχρεωμένοι να απευθύνονται αποκλειστικά στον προσωπικό τους γιατρό για την έκδοση παραπεμπτικού. Πλέον, μπορούν να εξυπηρετούνται και από οποιονδήποτε γενικό γιατρό ή παθολόγο.

Η ρύθμιση καλύπτει ιδιαίτερα περιπτώσεις όπου δεν είναι εύκολη η εύρεση προσωπικού γιατρού, επιτρέποντας την αρχική παραπομπή μέσω ιατρών γενικής ή οικογενειακής ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας.

Παράλληλα, παραμένει απαραίτητο το παραπεμπτικό για την πρόσβαση σε άλλες ειδικότητες και για τη δέσμευση ραντεβού στο σύστημα.

Η πρόσβαση χωρίς οικονομική επιβάρυνση

Σημαντική παράμετρος της νέας ρύθμισης είναι ότι οι πολίτες δεν επιβαρύνονται οικονομικά για επισκέψεις σε ιατρούς του δημόσιου συστήματος ή σε συμβεβλημένους με τον Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, εφόσον διαθέτουν το απαιτούμενο παραπεμπτικό.

Η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας διασφαλίζεται τόσο μέσω προσωπικού γιατρού όσο και μέσω άλλων ιατρών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, όπως τα Κέντρα Υγείας και οι αντίστοιχες δομές.

Για όσους δεν έχουν προσωπικό γιατρό, προβλέπεται δυνατότητα εξυπηρέτησης χωρίς εμπόδια, διατηρώντας την ίδια διαδικασία παραπομπής.

Τι ισχύει για τα ραντεβού και τα χρόνια νοσήματα

Με την ενεργοποίηση του νέου συστήματος, τροποποιείται και η διαδικασία ηλεκτρονικής δέσμευσης ραντεβού, καθώς πλέον απαιτείται η ύπαρξη παραπεμπτικού για την ολοκλήρωσή της.

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για τους ασθενείς με χρόνια νοσήματα, οι οποίοι μπορούν να πραγματοποιούν πολλαπλές επισκέψεις για διάστημα ενός έτους με ένα μόνο παραπεμπτικό.

Η ρύθμιση αυτή διευκολύνει την παρακολούθηση των ασθενών, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και την ανάγκη για επαναλαμβανόμενες διαδικασίες.

Οι λόγοι της αλλαγής και τα προβλήματα που επιλύονται

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, η τροποποίηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει πρακτικά και λειτουργικά προβλήματα που είχαν ανακύψει στην εφαρμογή του προηγούμενου συστήματος.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η δυσκολία εξεύρεσης προσωπικού γιατρού, οι προσωρινές απουσίες ιατρών, καθώς και οι γεωγραφικές ιδιαιτερότητες σε απομακρυσμένες περιοχές.

Η νέα προσέγγιση στοχεύει στην ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ως βασικού σημείου εξυπηρέτησης και στην καλύτερη διαχείριση των διαθέσιμων ραντεβού.

Η ευρύτερη στόχευση της ρύθμισης

Η αλλαγή στο σύστημα παραπομπών επιδιώκει να βελτιώσει τη συνολική λειτουργία του συστήματος υγείας, εξασφαλίζοντας ευκολότερη πρόσβαση των πολιτών σε ιατρικές υπηρεσίες.

Παράλληλα, ενισχύεται η διαθεσιμότητα των ραντεβού με ειδικούς γιατρούς, καθώς η διαδικασία δέσμευσης θα γίνεται ηλεκτρονικά με βάση το παραπεμπτικό.

Με αυτόν τον τρόπο, διαμορφώνεται ένα πιο ευέλικτο πλαίσιο, που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών και στις συνθήκες λειτουργίας του συστήματος υγείας.