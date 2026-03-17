Μηνιαίο επίδομα έως 500 ευρώ από δήμο – Ποιούς αφορά

Πίνακας περιεχομένων

Ο Δήμος Νάξου αυξάνει και επεκτείνει το μηνιαίο επίδομα για τους γιατρούς του Νοσοκομείου – Κ.Υ. Νάξου, στοχεύοντας στην ενίσχυση της στελέχωσης.

Επίδομα έως 500 ευρώ θεσπίζεται από τον Δήμο Νάξου για τους γιατρούς του Νοσοκομείου – Κ.Υ. Νάξου, με στόχο την ενίσχυση της στελέχωσης και τη βελτίωση της λειτουργίας της μονάδας υγείας. Η νέα ρύθμιση αφορά τόσο τους επικουρικούς όσο και τους μόνιμους γιατρούς, επεκτείνοντας το πεδίο εφαρμογής της οικονομικής ενίσχυσης.

Η απόφαση εντάσσεται στην προσπάθεια αντιμετώπισης των προβλημάτων που παρατηρούνται στις δομές υγείας των νησιών των Κυκλάδων, όπου η υποστελέχωση παραμένει έντονη. Μέσα από το συγκεκριμένο μέτρο επιχειρείται να δημιουργηθούν πιο ελκυστικές συνθήκες για το ιατρικό προσωπικό.

Επέκταση του επιδόματος σε περισσότερους γιατρούς

Η οικονομική ενίσχυση, που στο παρελθόν περιοριζόταν αποκλειστικά στους επικουρικούς γιατρούς, πλέον διευρύνεται ώστε να καλύπτει και τους μόνιμους. Παράλληλα, αυξάνεται το ποσό, καθώς μέχρι πρότινος ανερχόταν στα 400 ευρώ μηνιαίως.

Η αλλαγή αυτή αντανακλά την ανάγκη για πιο ουσιαστικά κίνητρα, ώστε να διασφαλιστεί η παρουσία επαρκούς αριθμού γιατρών στο νοσοκομείο, γεγονός που επηρεάζει άμεσα την καθημερινή λειτουργία του.



Στήριξη σε στέγαση και σίτιση του προσωπικού

Το επίδομα συνδέεται με την κάλυψη βασικών αναγκών των γιατρών, όπως η στέγαση και η σίτιση, παράγοντες που αποτελούν κρίσιμα ζητήματα για όσους εργάζονται σε νησιωτικές περιοχές. Η παροχή αυτής της ενίσχυσης στοχεύει στη μείωση του κόστους διαβίωσης.

Με τον τρόπο αυτό, επιχειρείται να καταστεί πιο βιώσιμη η επιλογή εργασίας στο νησί, ενισχύοντας την παραμονή αλλά και την προσέλκυση νέων γιατρών στο τοπικό σύστημα υγείας.

Απάντηση στο πρόβλημα υποστελέχωσης στις Κυκλάδες

Οι μονάδες υγείας στα νησιά των Κυκλάδων αντιμετωπίζουν σημαντικές ελλείψεις προσωπικού, γεγονός που δυσχεραίνει την παροχή υπηρεσιών προς τους κατοίκους. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έρχεται να δώσει μια απάντηση σε αυτή την κατάσταση.

Η ενίσχυση των οικονομικών κινήτρων θεωρείται κρίσιμη για την κάλυψη των αναγκών, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου η πρόσβαση σε υγειονομικές υπηρεσίες είναι περιορισμένη.

Η τοποθέτηση του Δημάρχου Νάξου

Ο δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Δημήτρης Λιανός, υπογράμμισε ότι η απόφαση αποτελεί μια έμπρακτη κίνηση ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος υγείας, με στόχο την προσέλκυση περισσότερων γιατρών στο νοσοκομείο του δήμου.

Όπως ανέφερε, η δημοτική αρχή θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η μονάδα υγείας να παραμένει ισχυρή και επαρκώς στελεχωμένη, επισημαίνοντας ότι η Νάξος χρειάζεται ισχυρές δημόσιες δομές υγείας.

