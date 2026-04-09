Εορταστικό ωράριο: Τι ώρα κλείνουν σήμερα σούπερ μάρκετ και καταστήματα

Σε αυξημένους ρυθμούς κινούνται τα καταστήματα πριν το Πάσχα, με συγκεκριμένο ωράριο λειτουργίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Η κίνηση στα καταστήματα εντείνεται όσο πλησιάζει το Πάσχα, με τους καταναλωτές να πραγματοποιούν τις τελευταίες αγορές για το εορταστικό τραπέζι και τα πασχαλινά δώρα. Η αγορά κινείται σε υψηλούς ρυθμούς, καθώς οι ημέρες πριν τις αργίες αποτελούν την κορύφωση της αγοραστικής δραστηριότητας.

Το εορταστικό ωράριο λειτουργίας έχει ήδη καθοριστεί, με διαφοροποιήσεις ανάμεσα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, δίνοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να οργανώσουν τις αγορές τους τις τελευταίες ημέρες πριν το Πάσχα.

Το ωράριο των καταστημάτων στην Αθήνα

Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών, τα καταστήματα λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο τις ημέρες πριν την Ανάσταση. Τη Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου 2026, τα καταστήματα είναι ανοιχτά από τις 09:00 έως τις 21:00.

Τη Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου 2026, η λειτουργία ξεκινά από τη 13:00 και ολοκληρώνεται στις 19:00, ενώ το Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου 2026 τα καταστήματα ανοίγουν από τις 09:00 έως τις 15:00. Την Κυριακή του Πάσχα 12 Απριλίου και τη Δευτέρα του Πάσχα 13 Απριλίου, η αγορά παραμένει κλειστή.

Το πρόγραμμα λειτουργίας στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη, το εορταστικό ωράριο ακολουθεί διαφορετική δομή, με συνεχές ωράριο τις πρώτες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας. Από τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου έως και τη Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου, τα καταστήματα λειτουργούν από τις 10:00 έως τις 21:00.

Τη Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου, το ωράριο διαμορφώνεται από τις 13:00 έως τις 19:00, ενώ το Μεγάλο Σάββατο τα καταστήματα λειτουργούν από τις 10:00 έως τις 16:00. Όπως και στην Αθήνα, την Κυριακή του Πάσχα και τη Δευτέρα τα καταστήματα παραμένουν κλειστά.

Η κορύφωση της αγοραστικής κίνησης

Οι ημέρες πριν από το Πάσχα αποτελούν την περίοδο με τη μεγαλύτερη κινητικότητα στην αγορά, καθώς οι καταναλωτές ολοκληρώνουν τις αγορές τους. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται τόσο στα είδη για το πασχαλινό τραπέζι όσο και στα δώρα.

Η αυξημένη προσέλευση στα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ αποτυπώνει τη δυναμική της περιόδου, με το εορταστικό ωράριο να διευκολύνει την εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού.