ΕΝΦΙΑ 2026: Πώς διορθώνετε λάθη στο εκκαθαριστικό χωρίς πρόστιμο

Δυνατότητα διόρθωσης του ΕΝΦΙΑ χωρίς πρόστιμο έως τις 31 Ιουλίου 2026 δίνεται στους ιδιοκτήτες ακινήτων μέσω τροποποιητικών δηλώσεων Ε9.

Ο ΕΝΦΙΑ 2026 δίνει τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες ακινήτων να επανεξετάσουν τα εκκαθαριστικά τους και να προχωρήσουν σε διορθώσεις, εφόσον διαπιστώσουν ανακρίβειες που οδηγούν σε υψηλότερη φορολόγηση. Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω της ειδικής ψηφιακής εφαρμογής της ΑΑΔΕ, με στόχο τον επαναπροσδιορισμό του φόρου.

Η δυνατότητα αυτή αφορά την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων Ε9, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε νέα εκκαθάριση και πιθανή μείωση του ποσού που έχει καταλογιστεί. Οι ιδιοκτήτες έχουν στη διάθεσή τους συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο για να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες.

Προθεσμία για διορθώσεις ΕΝΦΙΑ χωρίς επιβάρυνση

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να υποβάλουν διορθωτικές δηλώσεις χωρίς πρόστιμο έως τις 31 Ιουλίου 2026. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, έχουν τη δυνατότητα να διορθώσουν στοιχεία που επηρεάζουν τον υπολογισμό του φόρου.

Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής «Δήλωση Ε9/ΕΝ.Φ.Ι.Α.» στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ, επιτρέποντας την άμεση επικαιροποίηση των δεδομένων που σχετίζονται με τα ακίνητα.

Τι συμβαίνει μετά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το αρχικό εκκαθαριστικό ακυρώνεται και εκδίδεται νέο, στο οποίο ο φόρος υπολογίζεται εκ νέου βάσει των επικαιροποιημένων στοιχείων. Αυτό σημαίνει ότι τυχόν λάθη που επηρέαζαν το ποσό μπορούν να διορθωθούν άμεσα.

Η διαδικασία πραγματοποιείται χωρίς την επιβολή προστίμου, γεγονός που διευκολύνει τους ιδιοκτήτες να προχωρήσουν σε διορθώσεις χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Τα πιο συνηθισμένα λάθη που αυξάνουν τον φόρο

Πολλά εκκαθαριστικά εμφανίζονται αυξημένα λόγω λαθών που μπορεί να φαίνονται μικρά, αλλά έχουν σημαντική επίδραση στον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ. Ενδεικτικά, λανθασμένα τετραγωνικά σε βοηθητικούς χώρους ή εσφαλμένη διάκριση μεταξύ κύριων και δευτερευόντων χώρων επηρεάζουν το τελικό ποσό.

Παράλληλα, η μη καταχώριση στοιχείων για ημιτελή κτίσματα, η λανθασμένη αναγραφή ποσοστών συνιδιοκτησίας, καθώς και η ελλιπής περιγραφή εμπράγματων δικαιωμάτων αποτελούν συχνές αιτίες επιβάρυνσης του φόρου.

Κρίσιμα στοιχεία που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή

Η παλαιότητα του ακινήτου αποτελεί βασικό παράγοντα στον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ, με καθοριστικό στοιχείο το έτος έκδοσης της οικοδομικής άδειας. Λανθασμένη αναγραφή μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική απόκλιση στο τελικό ποσό.

Αντίστοιχα, στα αγροτεμάχια, η εσφαλμένη αποτύπωση χρήσης ή χαρακτηριστικών μπορεί να αυξήσει αισθητά τον φόρο, γεγονός που καθιστά απαραίτητο τον προσεκτικό έλεγχο όλων των στοιχείων.

Ο όγκος διορθώσεων και η ανάγκη ελέγχου

Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται εκατοντάδες χιλιάδες διορθώσεις δηλώσεων Ε9, γεγονός που δείχνει ότι σε πολλές περιπτώσεις τα ακίνητα δεν αποτυπώνονται σωστά. Είτε πρόκειται για υποδήλωση είτε για υπερεκτίμηση, η ανάγκη διόρθωσης είναι συχνή.

Η προσεκτική εξέταση των στοιχείων από τους ιδιοκτήτες μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην αποκατάσταση της πραγματικής εικόνας των ακινήτων και στην αποφυγή άδικης φορολογικής επιβάρυνσης.