ΕΝΦΙΑ 2026: Αναρτήθηκαν τα εκκαθαριστικά – Πώς τα εκτυπώνουν οι φορολογούμενοι και πώς πληρώνεται ο φόρος

Τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ 2026 αναρτήθηκαν στην ΑΑΔΕ και οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να τα εκτυπώσουν ηλεκτρονικά και να επιλέξουν έναν από τους διαθέσιμους τρόπους εξόφλησης.

Ο ΕΝΦΙΑ 2026 βρίσκεται πλέον διαθέσιμος για τους φορολογούμενους, καθώς τα εκκαθαριστικά του φόρου αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να ενημερωθούν για την οφειλή τους και να κατεβάσουν το σχετικό έγγραφο μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής.

Παράλληλα, προβλέπονται διαφορετικοί τρόποι εξόφλησης του φόρου, δίνοντας στους υπόχρεους τη δυνατότητα είτε να τον πληρώσουν εφάπαξ είτε να τον εξοφλήσουν σε δόσεις. Οι επιλογές αυτές συνοδεύονται από συγκεκριμένες προθεσμίες και όρους που πρέπει να τηρηθούν.

Οι επιλογές για την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ 2026

Η εξόφληση του φόρου μπορεί να πραγματοποιηθεί με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με τις δυνατότητες του κάθε φορολογούμενου. Μία επιλογή είναι η εφάπαξ καταβολή του ποσού έως τις 31 Μαρτίου 2026, χωρίς να προβλέπεται κάποια έκπτωση.

Εναλλακτικά, υπάρχει η δυνατότητα τμηματικής αποπληρωμής σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση πρέπει να καταβληθεί την Τρίτη 31 Μαρτίου 2026, ενώ η τελευταία έχει οριστεί για την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2027.

ΔΕΙΤΕ Φορολογικές δηλώσεις: Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής – Τι πρέπει να προσέξετε

Πάγια ρύθμιση έως 24 δόσεις και βασικοί όροι

Μια ακόμη επιλογή για την εξόφληση της οφειλής είναι η ένταξη στην πάγια ρύθμιση, η οποία επιτρέπει αποπληρωμή έως και σε 24 δόσεις. Η δυνατότητα αυτή αφορά μόνο περιπτώσεις όπου η ελάχιστη μηνιαία δόση ανέρχεται σε 30 ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι η ρύθμιση εφαρμόζεται για οφειλές άνω των 390 ευρώ.

Οι δόσεις της συγκεκριμένης ρύθμισης καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα. Για τις μηνιαίες καταβολές προβλέπεται ετήσιο επιτόκιο 5,84%, ενώ σε περίπτωση καθυστέρησης επιβάλλεται προσαύξηση 15%.

ΔΕΙΤΕ ΕΝΦΙΑ 2026: Ποιοί δικαιούνται έκπτωση – Πώς θα εκτυπώσετε το εκκαθαριστικό

Πότε χάνεται η ρύθμιση

Η τήρηση των προθεσμιών αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση της ρύθμισης. Εάν δύο συνεχόμενες δόσεις παραμείνουν απλήρωτες, η ρύθμιση ακυρώνεται και η οφειλή καθίσταται ληξιπρόθεσμη.

Για τον λόγο αυτό οι φορολογούμενοι που επιλέγουν την πάγια ρύθμιση θα πρέπει να φροντίζουν για την έγκαιρη καταβολή των ποσών, ώστε να μην χαθεί το καθεστώς των δόσεων.

Τα βήματα για την εκτύπωση του εκκαθαριστικού

Όσοι θέλουν να δουν ή να εκτυπώσουν το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ 2026 μπορούν να το κάνουν μέσω της ιστοσελίδας της ΑΑΔΕ. Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσα από τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές εφαρμογές για πολίτες.

Αρχικά ο χρήστης πρέπει να επισκεφθεί την ΑΑΔΕ, να επιλέξει την ενότητα «Εφαρμογές» και στη συνέχεια την κατηγορία «Πολίτες». Έπειτα μεταβαίνει στο γράμμα Δ και επιλέγει «Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ».

Στη συνέχεια εμφανίζεται σχετικό πλαίσιο όπου επιλέγεται «Είσοδος στην Εφαρμογή». Ο φορολογούμενος συμπληρώνει το όνομα χρήστη και τους κωδικούς πρόσβασης του taxisnet, επιλέγει ως έτος το 2026 και στη συνέχεια πατά «Εκτύπωση εκκαθαριστικού τελευταίας εκκαθάρισης», ώστε να το αποθηκεύσει ή να το εκτυπώσει.