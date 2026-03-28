ΟΠΕΚΑ – Επίδομα παιδιού: Πότε θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς σας

Το επίδομα παιδιού Α21 για το 2026 καταβάλλεται σε έξι διμηνιαίες δόσεις με συγκεκριμένες ημερομηνίες, ενώ τα ποσά διαφοροποιούνται ανάλογα με το εισόδημα και τον αριθμό των παιδιών.

ΟΠΕΚΑ– Το επίδομα παιδιού Α21 παραμένει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για χιλιάδες δικαιούχους, καθώς η διαδικασία υποβολής αιτήσεων έχει ξεκινήσει και η αναμονή για τις επόμενες πληρωμές είναι έντονη.

Το χρονοδιάγραμμα των καταβολών για το 2026 έχει ήδη καθοριστεί, δίνοντας σαφή εικόνα για το πότε θα πραγματοποιηθούν οι επόμενες δόσεις.

Την ίδια ώρα, τα ποσά που λαμβάνουν οι οικογένειες διαφοροποιούνται ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία, ενώ καθοριστικό ρόλο παίζει και ο αριθμός των παιδιών. Έτσι, το τελικό ύψος του επιδόματος προκύπτει από συνδυασμό οικονομικών και οικογενειακών δεδομένων.

Πώς διαμορφώνονται τα ποσά του επιδόματος παιδιού Α21

Το ύψος του επιδόματος για κάθε παιδί καθορίζεται με βάση το εισόδημα του νοικοκυριού. Για το πρώτο και το δεύτερο παιδί, οι δικαιούχοι λαμβάνουν διαφορετικά ποσά, τα οποία κυμαίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες.

Συγκεκριμένα, το μηνιαίο ποσό ανέρχεται σε 70 ευρώ, 42 ευρώ ή 28 ευρώ για κάθε παιδί, ανάλογα με την εισοδηματική κλίμακα στην οποία εντάσσεται η οικογένεια. Η διαφοροποίηση αυτή αποτελεί βασικό στοιχείο του τρόπου υπολογισμού του επιδόματος.

Αυξημένα ποσά για τρίτο παιδί και άνω

Η οικονομική ενίσχυση αυξάνεται αισθητά για οικογένειες με περισσότερα παιδιά. Από το τρίτο παιδί και για κάθε επόμενο, τα ποσά διπλασιάζονται σε σχέση με εκείνα των πρώτων δύο τέκνων.

Έτσι, το μηνιαίο ποσό διαμορφώνεται στα 140 ευρώ, 84 ευρώ ή 56 ευρώ ανά παιδί, πάντα με βάση τα εισοδηματικά δεδομένα του νοικοκυριού. Η πρόβλεψη αυτή οδηγεί σε σημαντική ενίσχυση για πολύτεκνες οικογένειες.

Το πλήρες χρονοδιάγραμμα πληρωμών για το 2026

Οι καταβολές του επιδόματος παιδιού Α21 πραγματοποιούνται σε έξι διμηνιαίες δόσεις μέσα στο έτος. Μετά την πρώτη πληρωμή, έχουν ήδη καθοριστεί οι ημερομηνίες για τις υπόλοιπες πέντε δόσεις.

Η δεύτερη δόση, που αφορά τους μήνες Μαρτίου και Απριλίου, θα καταβληθεί στις 29 Μαΐου 2026. Στη συνέχεια, η τρίτη δόση για το δίμηνο Μαΐου – Ιουνίου θα πληρωθεί στις 31 Ιουλίου 2026.

Οι επόμενες δόσεις έως το τέλος του έτους

Η τέταρτη καταβολή, που καλύπτει το διάστημα Ιουλίου – Αυγούστου, έχει προγραμματιστεί για τις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Ακολουθεί η πέμπτη δόση για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, η οποία θα δοθεί στις 30 Νοεμβρίου 2026.

Η έκτη και τελευταία πληρωμή για το 2026, που αφορά το δίμηνο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου, αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο διάστημα από τις 19 έως και τις 24 Δεκεμβρίου 2026, ολοκληρώνοντας τον κύκλο των καταβολών για το έτος.