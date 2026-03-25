Ταεκβοντό: Προκήρυξη αγώνων για μαθητές Λυκείου – Πότε γίνονται

Πανελλήνιοι σχολικοί αγώνες Ταεκβοντό για το 2025-2026 με συμμετοχή μαθητών Λυκείου, συγκεκριμένες ημερομηνίες και αυστηρές προϋποθέσεις.

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού προχωρά στην προκήρυξη των Πανελλήνιων Αγώνων Ταεκβοντό για μαθητές και μαθήτριες των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2025-2026, ανοίγοντας τον δρόμο για μία ακόμη σημαντική αθλητική διοργάνωση στο σχολικό περιβάλλον.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Ταεκβοντό και εντάσσεται στο πλαίσιο των σχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων, με βασικό στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής των μαθητών στον αθλητισμό και την καλλιέργεια του ευ αγωνίζεσθαι.

Πότε και πού θα γίνουν οι αγώνες

Οι Πανελλήνιοι Αγώνες Ταεκβοντό θα διεξαχθούν τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2026 και την Τρίτη 5 Μαΐου 2026 στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις Παιανίας, στο Κλειστό Στάδιο Παιανίας Αττικής.

Την ευθύνη της διοργάνωσης έχει η Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, σε συνεργασία με την οικεία ομοσπονδία.

Ποιοι μαθητές έχουν δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν σε Γενικά ή Επαγγελματικά Λύκεια, δημόσια ή ιδιωτικά, καθώς και σε ισότιμα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι γεννημένοι τα έτη 2008, 2009 και 2010, ενώ μπορούν να συμμετάσχουν και μαθητές γεννημένοι το 2011, υπό την προϋπόθεση ότι φοιτούν στην Α’ Λυκείου.

Κάθε μαθητής έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί σε ένα μόνο ατομικό άθλημα και σε ένα αγώνισμα, είτε στο αγωνιστικό είτε στο τεχνικό σκέλος.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για συμμετοχή

Η συμμετοχή στους αγώνες προϋποθέτει την προσκόμιση συγκεκριμένων εγγράφων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η σχολική αθλητική ταυτότητα, φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου, δελτίο αθλητή και κάρτα υγείας σε ισχύ.

Παράλληλα, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση γονέα ή κηδεμόνα για τη συμμετοχή του μαθητή, καθώς και σχετική δήλωση προς τη σχολική μονάδα, η οποία τηρείται στο αρχείο του σχολείου.

Η μη προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών την ημέρα των αγώνων συνεπάγεται αποκλεισμό από τη διοργάνωση.

Προθεσμία δηλώσεων και διαδικασία συμμετοχής

Οι σχολικές μονάδες οφείλουν να αποστείλουν τις δηλώσεις συμμετοχής έως την Πέμπτη 23 Απριλίου 2026 και ώρα 15:00 στην Ελληνική Ομοσπονδία Ταεκβοντό.

Την ίδια προθεσμία πρέπει να τηρήσουν και τα σωματεία για την ηλεκτρονική καταχώρηση των συμμετοχών στην πλατφόρμα της ομοσπονδίας, διαφορετικά οι μαθητές αποκλείονται από τους αγώνες.

Πώς θα διεξαχθούν οι αγώνες

Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τους κανονισμούς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ταεκβοντό, με τη χρήση ηλεκτρονικών θωράκων και κασκών.

Κάθε αγώνας στο αγωνιστικό σκέλος θα περιλαμβάνει τρεις γύρους των δύο λεπτών, με ένα λεπτό διάλειμμα μεταξύ τους, ενώ στο τεχνικό μέρος (πούμσε) θα εφαρμοστεί σύστημα αποκλεισμού με προκριματικούς, ημιτελικούς και τελικούς γύρους.

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να διαθέτουν πλήρη ατομικό εξοπλισμό και να τηρούν αυστηρά τους κανόνες ασφαλείας και συμμετοχής.

Οικονομικές και οργανωτικές λεπτομέρειες

Τα έξοδα της διοργάνωσης καλύπτονται από την Ελληνική Ομοσπονδία Ταεκβοντό και δεν επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας.

Ωστόσο, τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των συμμετεχόντων βαρύνουν τους ίδιους ή άλλους φορείς που ενδέχεται να τους υποστηρίξουν.

Η παρουσία ιατρού είναι υποχρεωτική κατά τη διάρκεια των αγώνων, ενώ η ευθύνη για τη μετακίνηση και παρουσία των μαθητών στον χώρο διεξαγωγής ανήκει στους γονείς ή κηδεμόνες τους.