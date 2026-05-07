Σχολεία – Α΄ Δημοτικού: Πού βλέπουν οι γονείς την οριστική κατανομή

Πίνακας περιεχομένων

Οι 69.895 κατανομές νηπίων για την Α΄ Δημοτικού ολοκληρώθηκαν ψηφιακά για το σχολικό έτος 2026-2027, με τα αποτελέσματα να είναι διαθέσιμα από τις 6 Μαΐου 2026.

Διαθέσιμα είναι τα αποτελέσματα της οριστικής κατανομής των νηπίων για το σχολικό έτος 2026-2027, μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα «Εγγραφή στην Πρώτη Δημοτικού».

Η διαδικασία αφορά συνολικά 69.895 κατανομές νηπίων στα δημόσια δημοτικά σχολεία γενικής εκπαίδευσης και ολοκληρώθηκε πλήρως ψηφιακά, με τα αποτελέσματα να ανακοινώνονται σημαντικά νωρίτερα σε σχέση με την προηγούμενη σχολική χρονιά.

Η διαδικασία πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας «Εγγραφή στην Πρώτη Δημοτικού» (https://adimotikou.eservices.minedu.gov.gr/home)

Πώς ενημερώνονται οι γονείς για την κατανομή

Οι πολίτες μπορούν να δουν τα αποτελέσματα της οριστικής κατανομής μέσω της πλατφόρμας, αφού προηγουμένως συνδεθούν σε αυτή. Η πρόσβαση στα στοιχεία είναι διαθέσιμη από τις 6 Μαΐου 2026.

Για όσους υπέβαλαν οι ίδιοι την αίτηση, προβλέφθηκε και ενημέρωση μέσω γραπτού μηνύματος SMS στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που είχαν δηλώσει κατά τη διαδικασία.

Στις περιπτώσεις όπου η αίτηση έγινε με τη συνδρομή διευθυντή ή διευθύντριας δημοτικού σχολείου, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τη σχολική μονάδα, ώστε να ενημερωθούν για την κατανομή.

Οι αιτήσεις και η ψηφιακή πλατφόρμα

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για την εγγραφή στην Α΄ Δημοτικού υποβλήθηκαν από γονείς, κηδεμόνες και έχοντες ή έχουσες την επιμέλεια των παιδιών, μέσω της πλατφόρμας «Εγγραφή στην Πρώτη Δημοτικού».

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων διήρκεσε από τις 2 Μαρτίου έως και τις 27 Μαρτίου 2026, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.6/23967/Δ1/04-03-2025 Κ.Υ.Α.

Η φετινή διαδικασία πραγματοποιήθηκε εξ ολοκλήρου ψηφιακά, συνεχίζοντας την προσπάθεια εκσυγχρονισμού και απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών στην εκπαίδευση, η οποία είχε ξεκινήσει την προηγούμενη σχολική χρονιά.

Τι προηγήθηκε πριν από τις οριστικές κατανομές

Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου υποβολής αιτήσεων, οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ανέλαβαν την επεξεργασία τους, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα ψηφιακά εργαλεία.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε η χωροταξική κατανομή των νηπίων με βάση τη διεύθυνση κατοικίας τους, με τη συνδρομή του Πληροφοριακού Συστήματος GIS-based «Χωροταξικό».

Παράλληλα, οι αρμόδιες Διευθύνσεις έλεγξαν τις αιτήσεις ανά σχολική μονάδα, ολοκλήρωσαν τις οριστικές κατανομές των μαθητών και μαθητριών και προσδιόρισαν τον αριθμό των τμημάτων της Α΄ Δημοτικού για κάθε σχολείο.

Ο ρόλος των σχολικών μονάδων στη διαδικασία

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι διευθυντές και οι διευθύντριες των δημοτικών σχολείων είχαν ενεργό υποστηρικτικό ρόλο, μέσα από το ειδικό διαχειριστικό περιβάλλον της εφαρμογής.

Μέσω αυτού, παρείχαν βοήθεια σε γονείς ή κηδεμόνες που αντιμετώπισαν δυσκολίες κατά την ολοκλήρωση της αίτησης, ώστε η διαδικασία να προχωρήσει ομαλά.

Πρόσβαση στα στοιχεία της οριστικής κατανομής έχουν ήδη και οι διευθυντές και προϊστάμενοι των Νηπιαγωγείων, δημόσιων και ιδιωτικών, οι οποίοι θα προωθήσουν τις ψηφιακές καρτέλες των νηπίων στα αντίστοιχα δημοτικά σχολεία.

Τα επόμενα βήματα έως την ολοκλήρωση της εγγραφής

Η προώθηση των ψηφιακών καρτελών προς τα δημοτικά σχολεία αποτελεί το επόμενο στάδιο, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής των παιδιών εντός του Ιουνίου.

Με τον τρόπο αυτό, οι σχολικές μονάδες έχουν στη διάθεσή τους τα απαραίτητα στοιχεία για την οργάνωση της νέας σχολικής χρονιάς και τον σχεδιασμό των τμημάτων της Α΄ Δημοτικού.

Η ολοκλήρωση των κατανομών νωρίτερα από πέρυσι συνδέεται, σύμφωνα με την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, με την ανάγκη να υπάρχει καλύτερος προγραμματισμός για τις οικογένειες και τα σχολεία.

Νωρίτερα από την προηγούμενη σχολική χρονιά

Τα φετινά αποτελέσματα της οριστικής κατανομής ανακοινώθηκαν σημαντικά νωρίτερα σε σύγκριση με το προηγούμενο σχολικό έτος. Τότε, οι 71.094 κατανομές είχαν δημοσιοποιηθεί στις 4 Ιουνίου 2025.

Η Σοφία Ζαχαράκη ανέφερε ότι φέτος η κατανομή των μαθητών για την Α΄ Δημοτικού ολοκληρώθηκε σχεδόν έναν μήνα νωρίτερα σε σχέση με πέρυσι, κάνοντας λόγο για επιλογή με πραγματικό αποτύπωμα στην καθημερινότητα οικογενειών και σχολικών μονάδων.

Στη δήλωσή της σημείωσε ότι σχεδόν 70.000 παιδιά εντάσσονται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στα δημοτικά σχολεία μέσα από μια ψηφιακή, διάφανη και οργανωμένη διαδικασία, με στόχο οι γονείς να μπορούν να προγραμματίσουν έγκαιρα και τα σχολεία να οργανώσουν με ακρίβεια τα τμήματά τους.

Η υπουργός τόνισε ακόμη ότι δεν πρόκειται μόνο για διοικητική βελτίωση, αλλά για χρόνο που επιστρέφει στις οικογένειες και στα σχολεία, ώστε η προετοιμασία για τη νέα σχολική χρονιά να γίνει χωρίς πίεση και με μεγαλύτερη αξιοπιστία.