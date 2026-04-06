Οδηγίες για τις μετακινήσεις εκπαιδευτικών: Τι πρέπει να προσέξετε

Οδηγίες για τη δήλωση προτίμησης εκπαιδευτικών, με έμφαση στη σωστή επιλογή σχολείων και την αποφυγή λαθών.

Εκπαιδευτικοί καλούνται να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στη διαδικασία δήλωσης προτίμησης για οριστική τοποθέτηση και βελτίωση θέσης, καθώς οι επιλογές που θα κάνουν επηρεάζουν άμεσα το τελικό αποτέλεσμα. Οι διευκρινίσεις που δόθηκαν από αιρετό μέλος του υπηρεσιακού συμβουλίου αναδεικνύουν κρίσιμα σημεία που συχνά παραβλέπονται

Όλες οι ακόλουθες οδηγίες είναι από τον Αιρετό ΑΠΥΣΔΕ ΠΣτΕ, ΠΥΣΔΕ Ευβοίας Ιωάννη Αλεξίου .

Η διαδικασία δεν περιορίζεται στην απλή επιλογή σχολείων από έναν πίνακα, αλλά απαιτεί στρατηγική προσέγγιση και πλήρη αξιοποίηση των διαθέσιμων δυνατοτήτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια των τοποθετήσεων.

Γιατί δεν αρκεί ο πίνακας οργανικών κενών

Ένα από τα βασικά σημεία που επισημαίνονται είναι ότι οι δηλώσεις προτίμησης δεν πρέπει να περιορίζονται μόνο στα σχολεία που εμφανίζονται ως κενά στον αρχικό πίνακα. Οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν και σχολικές μονάδες που δεν εμφανίζονται αρχικά.

Αυτό συμβαίνει επειδή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας δημιουργούνται νέα κενά, λόγω μετακινήσεων εκπαιδευτικών που ζητούν βελτίωση θέσης. Τα νέα αυτά κενά καλύπτονται στη συνέχεια από άλλους εκπαιδευτικούς, ανάλογα με τη σειρά κατάταξης.

Πώς δημιουργούνται νέα κενά στη διαδικασία

Κατά τις τοποθετήσεις, οι μετακινήσεις εκπαιδευτικών προκαλούν αλυσιδωτές αλλαγές. Όταν κάποιος μετακινηθεί σε άλλη σχολική μονάδα, αφήνει πίσω του μια θέση που καθίσταται διαθέσιμη.

Το νέο αυτό κενό μπορεί να μην υπήρχε στον αρχικό πίνακα, αλλά αποκτά σημασία στη συνέχεια της διαδικασίας. Έτσι, οι επιλογές που έχουν δηλωθεί από την αρχή καθορίζουν τις δυνατότητες τοποθέτησης.

Τι σημαίνει αυτό για τις επιλογές των εκπαιδευτικών

Εάν ένας εκπαιδευτικός δεν δηλώσει ένα σχολείο επειδή δεν εμφανίζεται ως διαθέσιμο, χάνει την ευκαιρία να το επιλέξει αργότερα, ακόμη και αν δημιουργηθεί κενό.

Η πρακτική αυτή αναδεικνύει τη σημασία της προνοητικότητας, καθώς οι δηλώσεις προτίμησης λειτουργούν ως βάση για όλες τις επόμενες τοποθετήσεις.

Οι βασικές οδηγίες για σωστή δήλωση

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να δηλώσουν όσο το δυνατόν περισσότερες σχολικές μονάδες που τους ενδιαφέρουν, έως και 20 επιλογές, ανεξάρτητα από την αρχική εικόνα των κενών.

Παράλληλα, πρέπει να ιεραρχούν προσεκτικά τις προτιμήσεις τους και να λαμβάνουν υπόψη τις πιθανές μετακινήσεις συναδέλφων, αποφεύγοντας να βασίζονται αποκλειστικά στον αρχικό πίνακα.

Η σημασία της σωστής συμπλήρωσης

Η πλήρης και σωστή δήλωση προτίμησης αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων ευκαιριών τοποθέτησης. Κάθε επιλογή μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη στη συνέχεια της διαδικασίας.

Η προσεκτική συμπλήρωση διασφαλίζει ότι οι εκπαιδευτικοί δεν θα χάσουν πιθανές θέσεις που προκύπτουν μεταγενέστερα, μεγιστοποιώντας τις πιθανότητες για την επιθυμητή τοποθέτηση.