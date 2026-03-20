Επαγγελματικός Προσανατολισμός: Ενημέρωση στις τάξεις για τα επαγγέλματα ψηφιακών δεξιοτήτων

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνδιοργάνωση με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και με την υποστήριξη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Τεχνολογίας Πληροφορικής Ελλάδος (ΣΕΤΠΕ), διοργάνωσε την Πέμπτη 19/3 στην Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας. την εκδήλωση με τίτλο: «Δράσεις ενίσχυσης του 1ου Μητρώου Εθελοντών Στελεχών Ψηφιακής Διακυβέρνησης Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού»

Η πρωτοβουλία στοχεύει στην ενδυνάμωση της νέας γενιάς στην ενίσχυση του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και στη σύνδεση της εκπαίδευσης με τη σύγχρονη ψηφιακή πραγματικότητα, μέσα από τη συμμετοχή στελεχών της αγοράς, της επιχειρηματικής και της επιστημονικής κοινότητας. Μέσω του Μητρώου, επαγγελματίες θα συμβάλλουν εθελοντικά σε δράσεις ενημέρωσης μαθητών για τις ψηφιακές δεξιότητες και τις επαγγελματικές προοπτικές του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Μέσα από τη συμμετοχή στελεχών της αγοράς εργασίας και της επιστημονικής κοινότητας στον Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό, επιδιώκεται η ουσιαστική υποστήριξη των μαθητών και μαθητριών στη διαμόρφωση των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών τους επιλογών.

Στο πλαίσιο των δράσεων, οι μαθητές και οι μαθήτριες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν βιωματικά τις επαγγελματικές διαδρομές στον χώρο της τεχνολογίας, να ενημερωθούν για τα επαγγέλματα της ψηφιακής εποχής και να αναπτύξουν δεξιότητες που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Η εγγραφή στο Μητρώο θα είναι δυνατή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Όσα μέλη επιθυμούν την εγγραφή στελεχών τους στο Μητρώο παρακαλούνται να συμπληρώσουν την φόρμα εδώ.