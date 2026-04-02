Ανησυχία για τη συνεχιζόμενη αναστολή λειτουργίας σχολείου και τις επιπτώσεις στους μαθητές

Οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν έντονη ανησυχία για την καθυστέρηση επαναλειτουργίας του σχολείου και τις επιπτώσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Η εκπαίδευση βρίσκεται στο επίκεντρο έντονου προβληματισμού, καθώς η παρατεταμένη αναστολή λειτουργίας σχολικής μονάδας δημιουργεί σοβαρά ζητήματα στην καθημερινότητα μαθητών και εκπαιδευτικών. Ο Σύλλογος Διδασκόντων και Διδασκουσών εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη ξεκάθαρης κατεύθυνσης, τονίζοντας ότι η κατάσταση παραμένει σε εκκρεμότητα χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα.

Την ίδια στιγμή, η καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων από τους αρμόδιους φορείς επιτείνει την αβεβαιότητα, δυσχεραίνοντας τον σχεδιασμό και την ομαλή συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ενώ οι επιπτώσεις γίνονται ήδη αισθητές σε ολόκληρη τη σχολική κοινότητα.

Έλλειψη ενημέρωσης και επιπτώσεις στον προγραμματισμό

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην απουσία συστηματικής και επίσημης ενημέρωσης προς μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Η κατάσταση αυτή, σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, δημιουργεί σημαντικά εμπόδια στον προγραμματισμό της σχολικής ζωής και επηρεάζει άμεσα την οργάνωση των μαθημάτων.

Η παρατεταμένη αβεβαιότητα εντείνει την ανάγκη για επιτάχυνση των διαδικασιών, καθώς η σχολική κοινότητα καλείται να λειτουργήσει σε ένα περιβάλλον χωρίς σαφείς οδηγίες και κατευθύνσεις.

Περιορισμοί της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αν και αξιοποιείται ως λύση, δεν μπορεί να καλύψει πλήρως τις ανάγκες της διδασκαλίας. Οι εκπαιδευτικοί επισημαίνουν ότι αποτελεί μόνο προσωρινή επιλογή, η οποία δεν υποκαθιστά τη δια ζώσης παρουσία.

Τα προβλήματα που καταγράφονται αφορούν την περιορισμένη παιδαγωγική αλληλεπίδραση, ζητήματα που σχετίζονται με την ιδιωτικότητα, αλλά και τις ανισότητες που προκύπτουν από τη διαφορετική πρόσβαση των μαθητών σε τεχνολογικό εξοπλισμό.

Αντιδράσεις για το ενδεχόμενο απογευματινής λειτουργίας

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί και το σενάριο λειτουργίας του σχολείου σε απογευματινό ωράριο, στο πλαίσιο πιθανής συστέγασης με άλλη σχολική μονάδα. Μια τέτοια εξέλιξη εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει σημαντικές δυσκολίες στην καθημερινότητα μαθητών και εκπαιδευτικών.

Οι εκπαιδευτικοί σημειώνουν ότι το συγκεκριμένο ωράριο θα επιβαρύνει ιδιαίτερα τους μαθητές, ειδικά όσο πλησιάζει το τέλος της σχολικής χρονιάς, ενώ παράλληλα θα επηρεάσει αρνητικά τη συγκέντρωση και την απόδοσή τους.

Επιπτώσεις στην καθημερινότητα μαθητών και εκπαιδευτικών

Η πιθανή αλλαγή στο ωράριο λειτουργίας αναμένεται να επηρεάσει τον οικογενειακό προγραμματισμό, δημιουργώντας πρόσθετες δυσκολίες στην καθημερινότητα. Ζητήματα όπως η φροντίδα μικρότερων παιδιών και ο περιορισμός του διαθέσιμου χρόνου για μελέτη και ξεκούραση αναδεικνύονται ως κρίσιμα.

Παράλληλα, εγείρονται προβληματισμοί και για το εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών, ιδίως για όσους υπηρετούν σε περισσότερα από ένα σχολεία, καθώς η αλλαγή του ωραρίου ενδέχεται να δημιουργήσει πρακτικά εμπόδια στην εργασία τους.

Έκκληση για άμεσες και σαφείς λύσεις

Ο Σύλλογος Διδασκόντων τονίζει ότι η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας προϋποθέτει τη φυσική παρουσία και τη λειτουργία σε πρωινό ωράριο. Επισημαίνει ότι οι προτεινόμενες λύσεις δεν διασφαλίζουν την ποιότητα της εκπαίδευσης και μεταφέρουν το βάρος της κατάστασης στους μαθητές και τις οικογένειές τους.

Κλείνοντας, απευθύνει κάλεσμα προς τους αρμόδιους φορείς για την άμεση λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων, με στόχο την αποκατάσταση της ομαλότητας και τον σεβασμό στις ανάγκες της σχολικής κοινότητας.