Αμοιβαίες μεταθέσεις εκπαιδευτικών: Οι αιτήσεις και τα «εμπόδια» που περιορίζουν τις επιλογές

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για αμοιβαίες μεταθέσεις στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με προθεσμία έως τις 7 Απριλίου 2026, όπως προβλέπεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο του Υπουργείου Παιδείας. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να καταθέσουν τις αιτήσεις τους εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, πληρώντας αυστηρές προϋποθέσεις που αφορούν την προϋπηρεσία, την ειδικότητα και τη θέση τους στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται από τον αιρετό Θοδωρή Κατσωνόπουλο, το ισχύον πλαίσιο χαρακτηρίζεται από σημαντικές δυσκαμψίες, οι οποίες περιορίζουν ουσιαστικά τη δυνατότητα αξιοποίησης της διαδικασίας από τους εκπαιδευτικούς. Συγκεκριμένα, οι περιορισμοί που τίθενται – όπως το όριο 25ετίας, η διαφορά υπηρεσίας έως 10 έτη και η υποχρεωτική τριετής παραμονή – καθιστούν δύσκολη την εξεύρεση αμοιβαίων μεταθέσεων, ενώ αποκλείουν και κατηγορίες εκπαιδευτικών.

Παράλληλα, διατυπώνεται η ανάγκη για αναθεώρηση και απλοποίηση του συστήματος, με στόχο τη μεγαλύτερη ευελιξία και την ουσιαστική στήριξη των εκπαιδευτικών που επιδιώκουν να βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής και εργασίας τους. Οι προτάσεις που κατατίθενται εστιάζουν στην άρση των περιορισμών και στην προσαρμογή του πλαισίου στις σύγχρονες ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Αιτήσεις για αμοιβαίες μεταθέσεις στη Β/βάθμια Εκπαίδευση

Οι θέσεις και προτάσεις μας επί πλαισίου

ΥΠΑΙΘΑ: Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλ. μέχρι και 7/4/2026. Ως προς τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων ισχύουν τα αναγραφόμενα στο Κεφάλαιο Β΄, Μέρος Τρίτο της υπ’ αριθ. πρωτ. 129787/Ε2/15-10-2025 εγκυκλίου μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για αμοιβαία μετάθεση έχουν οι εκπαιδευτικοί εφόσον μέχρι 31 Αυγούστου 2026 συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις του άρθρου 10 του π.δ. 50/1996 (45Α΄) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του π.δ. 100/1997 (94Α΄):

α) Να ανήκουν στον ίδιο κλάδο, να έχουν την ίδια ειδικότητα και να μην έχουν συμπληρώσει 25ετή πραγματική υπηρεσία κατά την έννοια του άρθρου 16 του ανωτέρω π.δ.,

β) Η διαφορά της συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας τους να μην υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη και

γ) Να έχουν συμπληρώσει δύο χρόνια υπηρεσίας από την ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκ των οποίων τον ένα χρόνο στην οργανική τους θέση.

Αιτήσεις για αμοιβαίες μεταθέσεις στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – Προθεσμία

2. Δεν δικαιούνται αμοιβαίας μετάθεσης οι χαρακτηριζόμενοι ως υπεράριθμοι σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του π.δ. 50/1996, όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 9 του π.δ. 100/1997, καθώς και όσοι δεν έχουν τοποθετηθεί οργανικά σε σχολική μονάδα.

3. Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται αμοιβαία έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης για σχολεία των περιοχών μετάθεσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης από την οποία προήλθαν, εφόσον από την ημερομηνία της μετάθεσής τους αυτής και μέχρι 31 Αυγούστου του έτους που πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις υπηρετήσουν για μια τριετία εκτός της περιοχής από σχολείο της οποίας μετατέθηκαν.

4. Οι ενδιαφερόμενοι για αμοιβαία μετάθεση από σχολείο μιας περιοχής σε σχολείο άλλης περιοχής καθώς και από σχολείο σε σχολείο εντός της ίδιας περιοχής υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανακοίνωση των αντίστοιχων μεταθέσεων.

5. Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αφού διαπιστώσουν ότι οι ενδιαφερόμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις για αμοιβαία μετάθεση αποστέλλουν μέσα σε πέντε (5) ημέρες στη Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Τμήμα Β΄ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., τις αιτήσεις συνοδευόμενες από βεβαίωση του Διευθυντή Εκπαίδευσης (ενσωματωμένη στο σχετικό έντυπο αίτησης), προκειμένου να διαβιβαστούν στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.) εάν πρόκειται για μετάθεση από σχολείο μιας περιοχής σε σχολείο άλλης περιοχής.

6. Για τις αμοιβαίες μεταθέσεις από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις με τη μόνη διαφορά ότι εξετάζονται από το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.).

7. Επισημαίνεται ότι, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας προβλέπεται αμοιβαία μετάθεση από σχολείο μιας περιοχής μετάθεσης σε σχολείο άλλης περιοχής μετάθεσης, καθώς και από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης και δεν προβλέπεται αμοιβαία μετάθεση στα ειδικά σχολεία (Μουσικά, Καλλιτεχνικά, Διαπολιτισμικά) ή μεταξύ αυτών.

Τι προτείνουμε

Οι αντιθέσεις και οι ενστάσεις μας εστιάζουν κυρίως στο γεγονός ότι οι αμοιβαίες μεταθέσεις παραμένουν μια “δύσκαμπτη” διαδικασία με αυστηρούς περιορισμούς που δεν λαμβάνουν υπόψη τις σύγχρονες ανάγκες των εκπαιδευτικών.

Η απαγόρευση αμοιβαίας μετάθεσης σε όσους έχουν συμπληρώσει 25 έτη υπηρεσίας θεωρείται πλέον άδικη και αναχρονιστική. Αυτός ο περιορισμός “τιμωρεί” τους παλαιότερους εκπαιδευτικούς που συχνά έχουν και τις μεγαλύτερες οικογενειακές ή υγειονομικές ανάγκες να βρεθούν κοντά στον τόπο κατοικίας τους.

Η προϋπόθεση της διαφοράς υπηρεσίας μεταξύ των δύο ενδιαφερομένων να μην υπερβαίνει τα 10 έτη, καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την εύρεση “ζευγαριού”, περιορίζοντας τις πιθανότητες επιτυχίας της μετάθεσης.

Η υποχρέωση παραμονής στην περιοχή μετάθεσης για 3 έτη πριν από οποιαδήποτε νέα μετακίνηση θεωρείται υπερβολική. θα μπορούσε να υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία, ειδικά σε περιπτώσεις σοβαρών προσωπικών ή οικογενειακών αλλαγών που μπορεί να προκύψουν στο ενδιάμεσο.

Εκπαιδευτικοί που έχουν χαρακτηριστεί υπεράριθμοι, αλλά και όσοι δεν έχουν τοποθετηθεί οργανικά σε σχολική μονάδα – και αυτοί οι συνάδελφοι χρόνο με τον χρόνο αυξάνονται ραγδαία – εξαιρούνται από τη διαδικασία, όμως η αμοιβαία μετάθεση θα μπορούσε να “εκτονώσει” κάπως το πρόβλημα της υπεραριθμίας και μάλιστα χωρίς κανένα κόστος.

Είναι επιτακτική ανάγκη η απλοποίηση του πλαισίου και η άρση των χρονικών περιορισμών.

Γνωρίζουμε καλά ότι πίσω από κάθε αίτηση κρύβεται μια ανάγκη οικογενειακού προγραμματισμού, μια ανάγκη για βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και, τελικά, η ίδια η εργασιακή αξιοπρέπεια των συναδέλφων.

Συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε σθεναρά κάθε δίκαιο αίτημα που διευκολύνει την καθημερινότητα του εκπαιδευτικού.