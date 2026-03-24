Αιτήσεις για αμοιβαίες μεταθέσεις στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – Προθεσμία
Πίνακας περιεχομένων
Αιτήσεις για αμοιβαίες μεταθέσεις στη Β’ βάθμια Εκπαίδευση έως τις 7 Απριλίου 2026 με βάση τις ισχύουσες προϋποθέσεις της εγκυκλίου.
Ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για αμοιβαίες μεταθέσεις στη Β’ βάθμια Εκπαίδευση, με σαφές χρονικό περιθώριο για τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς. Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν εντός δεκαπέντε ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.
Ειδικότερα, η προθεσμία ολοκληρώνεται στις 7 Απριλίου 2026, ενώ οι προϋποθέσεις που διέπουν τις αμοιβαίες μεταθέσεις παραμένουν αυτές που ορίζονται στην ισχύουσα εγκύκλιο μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλ. μέχρι και 7/4/2026. Ως προς τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων ισχύουν τα αναγραφόμενα στο Κεφάλαιο Β΄, Μέρος Τρίτο της υπ’ αριθ. πρωτ. 129787/Ε2/15-10-2025 (ΑΔΑ: 6ΔΧΟ46ΝΚΠΔ-ΤΕ4) εγκυκλίου μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
