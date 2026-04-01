Youth Pass: Ξεκινούν οι αιτήσεις – Ποιοί είναι οι δικαιούχοι για το επίδομα

Ανοίγει η πλατφόρμα αιτήσεων από 1η Απριλίου για νέους 18 και 19 ετών.

Το Youth Pass τίθεται σε φάση υλοποίησης, με την πλατφόρμα αιτήσεων να ανοίγει σήμερα, Τετάρτη 1η Απριλίου, δίνοντας τη δυνατότητα σε νέους να υποβάλουν αίτηση για την οικονομική ενίσχυση. Η διαδικασία θα παραμείνει ενεργή έως και τις 15 Μαΐου.

Η ενίσχυση αφορά νέους που πληρούν συγκεκριμένα ηλικιακά κριτήρια, ενώ η υποβολή της αίτησης πραγματοποιείται μία μόνο φορά, με την καταβολή να συνεχίζεται αυτόματα και το επόμενο έτος.

Ποιοι είναι δικαιούχοι του Youth Pass

Δικαιούχοι είναι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο ή το 19ο έτος της ηλικίας τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Η αίτηση υποβάλλεται κατά τη συμπλήρωση των 18 ετών.

Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση σε αυτή την ηλικία, υπάρχει δυνατότητα υποβολής στα 19 έτη, ωστόσο τότε η ενίσχυση καταβάλλεται μόνο για το συγκεκριμένο έτος και όχι αναδρομικά.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση

Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr, με την προϋπόθεση εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, ώστε να επιβεβαιωθεί ο αριθμός κινητού τηλεφώνου.

Εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, εξασφαλίζοντας πρόσβαση στη διαδικασία για όλους.

Πώς καταβάλλεται η ενίσχυση

Η οικονομική ενίσχυση παρέχεται μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία αποστέλλεται στα πιστωτικά ιδρύματα έως το τέλος Μαΐου.

Η διαδικασία δεν απαιτεί επανυποβολή αίτησης στο επόμενο έτος, καθώς η καταβολή πραγματοποιείται αυτόματα για τους δικαιούχους.

Πού μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα χρήματα

Το ποσό των 150 ευρώ μπορεί να αξιοποιηθεί για πολιτιστικές δραστηριότητες, όπως κινηματογράφος, θέατρο και επισκέψεις σε μουσεία.

Παράλληλα, καλύπτονται δαπάνες μετακίνησης, όπως εισιτήρια για τρένα, λεωφορεία και πλοία, καθώς και τουριστικές υπηρεσίες, όπως διαμονή σε ξενοδοχεία και ταξιδιωτικά πακέτα.