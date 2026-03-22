Τουρισμός για Όλους 2026: Ποιοι παίρνουν έως 600 ευρώ και ποιοι μένουν εκτός

Σύντομα ενεργοποιείται το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026» , με συγκεκριμένα ποσά ενίσχυσης και αυστηρά εισοδηματικά κριτήρια για τους δικαιούχους.

Στην τελική φάση ενεργοποίησης εισέρχεται το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026» με στόχο την οικονομική ενίσχυση πολιτών για τις διακοπές τους μέσα στο έτος. Η πρωτοβουλία προβλέπει επιδότηση μέσω vouchers, τα οποία θα αποδίδονται στους δικαιούχους με βάση τα οικονομικά τους δεδομένα.

Παράλληλα, δεν θα έχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι τη δυνατότητα συμμετοχής, καθώς έχουν τεθεί συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που καθορίζουν ποιοι μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Πώς καθορίζονται τα ποσά ενίσχυσης στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026

Η οικονομική ενίσχυση διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία των δικαιούχων και το εισόδημά τους. Για όσους πληρούν τα βασικά εισοδηματικά όρια, προβλέπεται επιδότηση ύψους 200 ευρώ, με το ατομικό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 15.000 ευρώ ή το οικογενειακό τις 26.000 ευρώ.

Στις περιπτώσεις οικογενειών με περισσότερα παιδιά, το ποσό αυξάνεται, ενώ για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες η ενίσχυση φτάνει τα 300 ευρώ. Επιπλέον, αναμένεται η τελική απόφαση για την προσαύξηση που θα ισχύσει για κάθε παιδί.

Ειδικές κατηγορίες δικαιούχων και αυξημένα vouchers

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για τα άτομα με αναπηρία, τα οποία μπορούν να λάβουν υψηλότερα ποσά ενίσχυσης. Για ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, το voucher ανέρχεται στα 400 ευρώ, με τα ίδια εισοδηματικά όρια να εφαρμόζονται.

Σε περιπτώσεις βαριάς αναπηρίας, όπου το ποσοστό φτάνει ή ξεπερνά το 80%, η επιδότηση αυξάνεται σημαντικά και αγγίζει τα 600 ευρώ, αποτελώντας τη μέγιστη ενίσχυση του προγράμματος.

Πού χρησιμοποιούνται τα vouchers του Τουρισμός για Όλους 2026

Η επιδότηση θα καταβάλλεται σε ψηφιακή κάρτα, μέσω της οποίας οι δικαιούχοι θα μπορούν να πραγματοποιούν τις πληρωμές τους. Η χρήση της κάρτας περιορίζεται αποκλειστικά σε υπηρεσίες διαμονής.

Συγκεκριμένα, καλύπτονται έξοδα σε τουριστικά καταλύματα σε όλη τη χώρα, όπως ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κάμπινγκ και οργανωμένες κατασκηνώσεις, δίνοντας ευελιξία στην επιλογή προορισμού.

Χρονικό πλαίσιο αξιοποίησης της επιδότησης

Οι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν το voucher σε όλη τη διάρκεια του 2026, χωρίς περιορισμό μόνο στην καλοκαιρινή περίοδο. Η επιδότηση καλύπτει τόσο τους μήνες αιχμής, από την 1η Μαΐου έως τις 30 Σεπτεμβρίου, όσο και την υπόλοιπη χρονική περίοδο μέχρι το τέλος του έτους.

Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα προγραμματισμού διακοπών σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε δικαιούχου.

Πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσματα για το Τουρισμός για Όλους 2026

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, θα ακολουθήσει η αξιολόγηση των στοιχείων των υποψηφίων. Στη συνέχεια θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα, ώστε να προκύψουν οι τελικοί δικαιούχοι του προγράμματος.

Όσοι εγκριθούν, θα μπορούν άμεσα να αξιοποιήσουν την επιδότηση και να προγραμματίσουν τις διακοπές τους, χρησιμοποιώντας το ποσό που τους αναλογεί μέσω της ψηφιακής κάρτας.